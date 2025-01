Catamarca: empleados denuncian abusos y falta de pagos en la fábrica SABRI de Recreo

La situación en la fábrica SABRI, ubicada en la localidad de Recreo, departamento La Paz, ha alcanzado niveles alarmantes, según denuncian los empleados de la planta. El día de ayer, un grupo de trabajadores se presentó en las instalaciones de la fábrica con la intención de reunirse con los responsables para plantear sus preocupaciones, pero no lograron ser atendidos. En su lugar, decidieron manifestarse en las afueras del establecimiento para visibilizar una serie de irregularidades que afectan gravemente las condiciones laborales.

Incumplimiento de pagos y falta de transparencia

El principal problema que enfrentan los empleados es el constante incumplimiento en los pagos salariales. Aunque en el día de ayer se realizó el pago correspondiente al mes de diciembre, los trabajadores aseguran que la situación continúa siendo incierta, pues los pagos no siempre se realizan en tiempo y forma. Además, los empleados no reciben recibos de pago, lo que genera gran incertidumbre, ya que no tienen claro qué cantidad es lo que realmente están cobrando.

Despidos injustificados y abusos laborales

Otro de los problemas que afecta a los trabajadores es el despido de empleados sin previo aviso ni indemnización. Según los testimonios, los contratos laborales, que se habían pactado por dos años, han llegado a su fin sin que la empresa cumpla con sus obligaciones. Los empleados denuncian que, al igual que en la empresa MOM SPORTS, la falta de estabilidad laboral es una constante, lo que genera un clima de incertidumbre y temor.

Además, los empleados han señalado que la empresa SABRI se aprovecha de la difícil situación económica del sector y los obliga a trabajar en condiciones de explotación. Algunos trabajadores aseguran que están cumpliendo jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin que se les reconozcan las horas extras, las horas nocturnas, ni los certificados médicos. Los problemas continúan cuando se habla de las vacaciones: algunos empleados, tras salir de sus vacaciones, no recibieron el pago correspondiente y solo cuando se reincorporaron a sus puestos de trabajo, se les efectuó el pago atrasado. Los trabajadores también mencionan que el aguinaldo, otro derecho laboral, fue abonado tarde y de manera incompleta.

Una crisis agravada por la apertura de importaciones

Los empleados de la fábrica SABRI también expresan su preocupación por la situación del sector, que se encuentra golpeado por la apertura de importaciones. Según los testimonios, este fenómeno ha afectado gravemente la producción local, lo que ha agravado las ya complicadas condiciones laborales. Los trabajadores afirman que los empresarios están aprovechando esta situación para reducir costos a costa de los derechos de los empleados, mientras que, cuando la situación económica de la empresa era favorable, no se mostraron comprometidos con las condiciones laborales de los trabajadores.

A pesar de que este tema fue tocado en una reunión reciente con los responsables de la fábrica, no fue el eje central de la conversación. Sin embargo, los empleados aseguraron que la situación de la fábrica SABRI no es un caso aislado, ya que la misma problemática se vive en diversas otras empresas del sector.

Desesperanza y reclamo de justicia

Los trabajadores de SABRI en Recreo se sienten atrapados en un círculo de abusos y falta de respuestas por parte de los responsables de la fábrica. La incertidumbre sobre el futuro laboral y la constante vulneración de sus derechos han generado un clima de desesperanza, pero también un creciente reclamo por justicia. Los empleados exigen que se respeten sus derechos laborales, se realicen los pagos de manera puntual y que se termine con las prácticas abusivas que, según ellos, vienen siendo aplicadas por la patronal durante años.

Los trabajadores han dejado en claro que no piensan ceder ante estas injusticias y continuarán luchando por sus derechos. La situación en la fábrica SABRI de Recreo refleja una crisis que afecta a un sector cada vez más golpeado por las dificultades económicas y las malas prácticas empresariales.