La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la reducción del índice que mide el nivel de pobreza, que alcanzó durante el primer semestre al 31,6% de la población, al sostener que “dato mata relato”, y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por los altos números del indicador.

“Dato mata relato. En el primer trimestre del 2024, teníamos una pobreza del 24% que venía de rezagos de la alta inflación que tenía el gobierno anterior, y con el transcurso del tiempo, la pobreza empezó a tener una tendencia a la baja”, planteó en declaraciones a La Nación +.

En la misma línea, precisó: “Hoy podemos hablar del 38,1% de baja de la pobreza y con las mediciones de la Universidad Di Tella, ese número estaría en 31, 7%. Los datos hablan por si mismos, es gracias a la política económica que ha bajado la inflación de una manera categórica y a las políticas sociales que han contenido el ajuste y a los niños. La pobreza de los niños era de un 70% y hoy es de un 45%”.

Tras las críticas contra las recetas de ajuste de la administración que lidera el presidente Javier Milei, Pettovello retrucó: “Hacen relatos. Crueldad es haberse aprovechado de los pobres, haber llevado a gente a marchar por un voto, jugando y extorsionando con el hambre de la gente, tomar lista, asistencia”.

“Eso lo hacían los líderes piqueteros. No quisiera hablar de los piqueteros, sino de sus líderes”, aclaró, y sumó: “Se aprovechaban de los pobres en pos de tener poder. Jugaban en los dos lados del mostrador por un voto”.

Asimismo, la funcionaria subrayó: “Hacer política real, verdadera, y no casta tiene que ver con no tener un sesgo político ni una voluntad de tener un cargo político en el futuro. Nosotros redirigimos en el presupuesto el dinero que se les daba a los gerentes de la pobreza para dárselo a la gente, sacamos a los intermediarios”.

“El kirchnerismo dejó hambre. 70% de pobreza entre niños y adolescentes”, sentenció al tiempo que denunció haber recibido presión de “distintos poderes”.

Para Pettovello, cuando no hay necesidad de “tener poder”, se hace “lo que se debe hacer”. “No me importa si un empresario, un periodista, un político, un intendente o un gobernador se enoja porque hago lo que tengo que hacer”, sentenció.

Por su parte, se jactó de haber terminando con los intermediarios que administraban los planes sociales, a los que llamó “los gerentes de la pobreza, y aseguró que pese a los referentes sociales insistieron en solicitarle una reunión, nunca los quiso recibir.

“Me llamó mucho la atención que en lugar de hacer política pública buscaban hacer un negocio para disfrazarlo de política pública. Era difícil que no se supiera“, arremetió, y agregó: “El Potenciar Trabajo estaba en un Excel y eso apuntaba a la falta de transparencia. Cuando utilizas la tecnología, digitalizas, eso se hace más difícil. Quiero que el día que yo me vaya y venga otro funcionario que no se pueda salir de ese circuito”.

Por otra parte, en las vísperas de la elección legislativa, la ministra de Capital Humano vaticinó una importante performance de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense y lo atribuyó al impacto en la población de los resultados económicos del programa.

“El Gobierno puede hacer una buena elección. Dato mata relato. Si estos son los datos, la gente puede sentirlo y puede haber una sorpresa“, destacó, y añadió: “El país va hacia la libertad y el crecimiento”.

Por último, reveló que mantenía un buen vínculo con el Papa Francisco, y contó que en una oportunidad, insultó a los referentes sociales que malversaban los fondos de las asignaciones estatales. “Tuve un intercambio cuando pidió conocerme. Me impactó. Vino un amigo a decírmelo y entonces lo llamé al Presidente y le comenté. Me dijo que fuera, me recibió en su casa y estuvimos charlando bastante”, contó.

“Hay cosas que hablé y me las guardo. No personalicé, no dije nombres, pero le enviaba los informes y tuvimos un ida y vuelta. Tuve un exabrupto, y él me dijo que putee, que pensaba lo mismo que yo”, reveló, y concluyó: “Cuando les dije que robaban la plata de los pobres, sin dar nombres, el Papa me dijo que eran unos HDP”.