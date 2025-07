El Gobierno Nacional redobla su estrategia para contener el dólar y quitarle presión a la inflación

En una jornada marcada por la tensión, el Gobierno vuelve a usar múltiples herramientas para intentar reestablecer el equilibrio monetario tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), que generó un derrumbe de las tasas en pesos y mayor presión sobre el dólar.

Tal como sucedió el martes, el Banco Central (BCRA) vuelve a participar este miércoles de la rueda Repo -en la que los bancos se prestan y toman pesos- para intentar aspirar parte de la liquidez sobrante en el sistema financiero.



Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, hay $5 billones que los bancos tenían colocados en Lefi y que no fueron relocalizados en las licitaciones de letras y bonos que ofreció el Tesoro en correspondencia con el desarme de las Lefi.



Esos pesos excedentes generaron una caída en las tasas de interés en moneda local, que se vio especialmente el viernes, en el primer día sin Lefi. A la vez, con un costo más bajo del endeudamiento en pesos, se profundizó la demanda de dólares, que ya venía alta hacía varias semanas. Ese fenómeno compromete el objetivo primordial del Gobierno: mantener el sendero descendente de la inflación.

El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en una reunión en Olivos.

Ante esa situación, el Gobierno recurrió a tres herramientas para intentar controlar la cantidad de pesos y volver a encaminar las condiciones monetarias:

*Lanzó una licitación de letras y bonos por fuera de calendario, que se realiza este miércoles y se liquida el viernes.

*El BCRA opera en el mercado secundario de letras, para ofrecer o retirar liquidez a los bancos que se pasaron de las Lefi a las Lecap.

*El BCRA volvió a tomar pesos en la rueda de Repo a un día para aspirar los $5 billones sobrantes.

*Operadores le reclamaron al Gobierno que haya dejado de lado las Lefi, que ofrecían una tasa de 29%, para finalmente tener que absorber pesos vía Repo, al 36%. Sin embargo, en el equipo económico creen que no son instrumentos comparables, por plazo, volumen y condiciones.

“El mandato de Bausili fue claro: absorber 5 billones de pesos, porque esa era la estimación del BCRA del excedente de liquidez, producto de los bancos que no fueron a las 3 licitaciones de lecaps posteriores al anuncio de extinción de Lefis. Su objetivo no es de tasa, ni de dólar, sino de que no haya sobrante de pesos. Si esos 5 billones se los hubieran dado a una tasa menor, obviamente esa hubiera sido la tasa. Es decir, la tasa es endógena”, explicó Caputo en X.

El Banco Central volvió a tomar pesos en la rueda Repo.



En el Gobierno entienden que la actividad del BCRA en la rueda Repo es temporal. Se busca que una vez transcurrida y liquidada la licitación de este miércoles, las condiciones del mercado monetario se vuelvan a estabilizar. De ser así, en los próximos días deberían volver a escasear los pesos, como anticipó Caputo en varias ocasiones.

“El control estricto de la cantidad de dinero (evitando que haya sobrante de pesos incluso adentro de la banda) es el ancla monetaria que junto al superávit fiscal y la recapitalización del BCRA permiten consolidar el proceso sostenido de baja de la inflación”, escribió el director de la autoridad monetaria, Federico Furiase, en X.

El dólar, otra vez, en tensión



Si bien el Gobierno insiste en que su operatoria en el mercado de Repo no persigue el objetivo de fijar tasa o de contener el tipo de cambio, la absorción de liquidez en ese ámbito tiene consecuencias sobre ambas variables.

El dólar mayorista amagó con superar los $1300 este martes.



En cuanto a la cotización del dólar, que el martes arañó los $1300 en el segmento mayorista y llegó a superar ese nivel en el minorista, la estrategia del Gobierno puso cierto freno. Ayer, la cotización terminó en baja y hoy amagó con profundizar la caída en las primeras horas de negociación. Pasado el mediodía, el tipo de cambio mayorista operaba en $1260, mismo nivel de la rueda previa. El minorista, por su parte, bajaba $10 a $1270 en Banco Nación.

A eso se suman los rumores de intervención oficial en el mercado de dólar futuro con el objetivo de contener las expectativas de devaluación.

Las tasas en pesos, en tanto, tuvieron un rebote a partir del 36% que pagó el BCRA por el Repo a un día.