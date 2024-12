Ya está en marcha el Operativo Sol y Montaña en Catamarca

Esta mañana se produjo el lanzamiento del Operativo Sol y Montaña en Catamarca, en un acto realizado en el Puesto Caminero El Portezuelo, encabezado por la ministra de Seguridad de la Provincia, Fabiana Segura, y el jefe de la Policía de Catamarca, Ulises Córdoba.

Segura, en diálogo con Radio TV Valle Viejo comentó que “en este nuevo desafío, que es incluir la digitalización a nivel nacional se está llevando adelante, nosotros hemos hecho lo propio en este operativo, que es uno de los más importantes de la provincia. Colaborar desde nuestro lugar con esta herramienta que es vital para la circulación y la conducción segura. Con todo el equipamiento nuevo, motos nuevas que ustedes han visto a lo largo del año, y esperamos que este sea un gran operativo, creo que con la colaboración de todos los municipios, como verán tenemos representantes de los diferentes municipios porque estamos trabajando con las guardias urbanas y las áreas de tránsito de cada uno de ellos. Nosotros simplemente queremos asegurar que todos los turistas nuestros, propios de la provincia y todos los que vienen desde otras provincias o de otros países, puedan pasar gratos momentos de veraneo y de descanso en esta provincia tan linda que todos apoyamos al crecimiento”.

Ante la consulta sobre qué tipo de documentación se va a exigir, la titular de la cartera de Seguridad explicó: “En realidad la aplicación tiene dos alternativas. Una voluntaria que es en donde la gente puede autogestionar su validación de documentación que se hace a través de entrar a la página que va a estar cargada en Mi Catamarca, el enlace va a estar cargado en Mi Catamarca, entrar al enlace que ya lo vamos a publicar y a través de eso cargar sus propios datos. Todo esto, la importancia es que el nivel de error o de falsificar cierta documentación no va a poder ser porque están todos conectados con los diferentes registros que tenemos nosotros en la provincia. Eso es un trabajo de modernización y que hay que destacar porque fue hecho en un tiempo récord que es importante. Y una vez que ellos cargan antes de salir a la ruta, nosotros lo único que hacemos es validar esos datos acá en el puesto de control y permitirles que sigan circulando. Ojo, que esto no quita que se sigan realizando controles de alcoholemia y que el control de la verificación queda a criterio de cada uno de los que están haciendo el control en ese momento. Y por otro lado, para tranquilidad de la gente, aquellos que no se hayan podido autogestionar este permiso voluntariamente, en los puestos de control van a tener la posibilidad de hacerlo. Para esto necesitamos contar con los papeles de manera física y poder llevar adelante este control. Y ya una vez cargado, queda registrada la documentación dentro del sistema. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante? ¿Qué marcamos o apuntamos? En el carnet de conducir, que tiene una fecha de vencimiento establecida, en el seguro… Entonces esos datos ya nos van a permitir previsualizarlos y hacer más ágiles y más rápido el control y la circulación”.

Finalmente, la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, dijo que “la idea es reforzar las principales camineras, pero así también llevarlo al resto de la provincia, Santa María, Andagalá, Pomán, Recreo son áreas que han ido creciendo en materia turística en estos últimos años, que esté disponible en todo el territorio, pero también aclararles que como toda transición de un sistema a otro, van a seguir usándose ambos sistemas hasta que podamos terminar de aceitarlos. Pedirle a la gente colaboración, pedirle a la gente un poco de paciencia, y que si tienen la posibilidad de autogestionarse esta visualización de la documentación, lo hagan, que ya vamos a dejar en la página del Ministerio de Seguridad todos los indicativos para que eso pueda hacerse de manera fácil y rápida. Para alcanzar el objetivo. Justamente tenemos gente de los municipios, porque la verdad, a nivel nacional, provincial y municipal, hemos aceitado y consolidado el trabajo, y esperamos que sea así por el resto de la temporada, buscando que podamos participar todos de los festivales que nuestra provincia está ofreciendo, que podamos disfrutar en familia de ir un día al río, que podamos disfrutar de los lindos lugares que tiene Catamarca, y con una responsabilidad vial afianzada por todos, desde nuestro lugar y desde el lugar de la ciudadanía, sobre todas las cosas que es lo fundamental”.