Villarruel desmintió la versión de LAM sobre su casamiento: “Si ven que no llego a la iglesia, arranquen”

La vicepresidenta Victoria Villarriel salió a desmentir un rumor sobre su vida privada que había difundido Yanina Latorre. La panelista había adelantado detalles sobre una supuesta boda que celebrarían Villarruel y el empresario ultraderechista Sebastián Bajcetic, apodado “El Pulpo”. “Si ven que no llego, arranquen“, ironizó la vice en su cuenta de X, echando por tierra la información.

“Se casa la vicepresidenta argentina con un empresario que tiene una bodega de vinos en Salta, es ingeniero. Se llama Sebastián Bajcetic, le dicen ‘El Pulpo’, es soltero, muy buen mozo, parece que es muy buscado por las mujeres. Ellos pertenecen a una fraternidad que se llama San Pío, una congregación religiosa donde te tenés que casar virgen y no podés haber estado casada”, narró Latorre este lunes al aire de LAM.

“El problema que tiene Victoria es que hace 15 años está divorciada. Su matrimonio fue anulado, algo necesario para formar parte de esta fraternidad. En la familia de él no estarían contentos porque se supone que tenés que ser ama de casa, cuidar del marido y querer tener hijos, y ella tiene una vida mundana, política, es vicepresidenta de los argentinos y, además, no quiere tener hijos. Lo ha dicho varias veces”, continuó la mediática, convencida de su supuesta primicia.

“Esto es lo que no le gustaría a la madre de él, quien igual va a asistir a la boda. Era un secreto. El civil de la boda va a ocurrir en Salta el 8 de diciembre, Día de la Virgen, porque son muy religiosos, van a misa todos los domingos. Y se van a casar en La Reja, que es donde está la sede y solamente va gente de la congregación, no va farándula y no van políticos“, detalló Yanina Latorre, a quien el entusiasmo le duró poco.

Al publicar esta información en la cuenta de Twitter del programa de Ángel de Britto, rápidamente Villarruel la negó y se lo tomó con gracia: “Me estoy enterando por ustedes de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la Iglesia, arranquen la fiesta”, respondió, cosechando decenas de miles de likes. Sin embargo, se conoce el dato de su pertenencia a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una organización preconciliar.