Video: periodista amenazó con un matafuego a municipales porque se negaron a renovarle el carnet de manejo

Un periodista misionero amenazó con golpear a tres empleados con un matafuegos porque no le permitieron renovar el carnet de conducir que estaba vencido.

El agresor, identificado como Mario Pernigotti, quedó detenido tras el violento hecho ocurrido en la provincia de Misiones y registrado por una cámara de seguridad del lugar.

Todo comenzó cuando el atacante arribó al Centro de Evaluación Vial, a bordo de su camioneta Nissan Frontier, con el el propósito de rendir la prueba que le permitiera revalidar la licencia.

Allí le hicieron notar que, al haber expirado y presentarse sin la compañía de un conductor designado, no iba a poder acceder al examen.

Acto seguido, el sujeto comenzó a gritar y se abalanzó sobre una de las trabajadoras, Rocío Lemes, a quien amagó con golpearla con el matafuegos.

Ante la intervención de su compañero, Mario Alcides Molinas, que intentó evitar una agresión, la joven logró escapar de la oficina para pedir ayuda.

Sin embargo, el periodista, fuera de quicio, continuó increpando al hombre y a la otra mujer. Luego de más de un minuto de tensión, Pernigotti se retiró en el auto con el que había llegado.

Tras el incidente, que ocurrió el viernes pasado y se viralizó este martes en distintas redes sociales, Molinas realizó la denuncia a la policía y más tarde, dio detalles de la reacción del agresor.

“Le dijo a mi compañera que no se iba a ir, que quería rendir igual. Se abalanzó sobre ella y esperamos lo peor. Después vino hacia mí, me empujó contra la pared y me hizo golpear la cabeza contra una TV”.

Lemes, por su parte, expresó su angustia por lo sucedido en La Voz de Misiones: “Yo pensé que no iba a volver a ver a mis compañeros. Tengo mucho miedo de encontrarme con persona así. Tengo una hija y no quiero que pierda a su mamá”, dijo.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal Juan Manuel Monte, ordenó la detención del periodista, a quien se lo arrestó tras un allanamiento en su vivienda en el barrio Alta Gracia, según indicaron medios locales.

“Estudié Economía, investigación y periodismo. En Periodismo Misionero. Con Misiones, siempre al frente”, se presenta Pernigotti en su cuenta en la red social X, donde tiene 2.100 seguidores.

Oriundo de la localidad Eldorado, en la provincia de Misiones, el hombre, con experiencia en gráfica, radio y televisión, se especializa en la sección agro.

En una entrevista de hace unos años con Misiones Online, Pernigotti también se consideró un “lector empedernido”, amante de la literatura de Jorge Luis Borges y confeso admirador de The Beatles.