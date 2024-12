Un reconocido local de comida encerró a sus trabajadores en un depósito: la Policía de Córdoba los rescató

El gremio Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) realizó una denuncia por la privación ilegítima de libertad de 27 trabajadores de un reconocido local gastronómico de la ciudad de Córdoba.

Según aseguró la sede de Córdoba de Uthgra, estaban encerrados en depósitos pertenecientes a la franquicia de comidas rápidas. Tuvo que intervenir la Policía de Córdoba.

De acuerdo con lo publicado en el sitio oficial de Utghra Córdoba, el operativo se desarrolló el pasado 5 de diciembre de 2024 en los establecimientos de “Di Metro”, ubicados en la calle Aviador Kingsley de la ciudad de Córdoba. Al llegar los inspectores del sindicato acompañados por funcionarios del Ministerio de Trabajo, los responsables del lugar opusieron resistencia.

“En el depósito de Kingsley 2958, tras superar las trabas, encontraron a seis trabajadores en condiciones de encierro. Una heladera industrial bloqueaba una puerta, ocultando lo que luego se sospechó: había más personas privadas de su libertad”, detallaron.

Ante la negativa de los responsables de permitir el ingreso al área bloqueada, se notificó al 911 para asegurar la intervención policial. En el depósito contiguo, se accedió al lugar y se descubrieron 21 trabajadores adicionales encerrados, elevando a 27 el total de trabajadores encontrados en condiciones irregulares.

La situación reveló condiciones laborales que no solo son irregulares, sino que podrían configurar delitos penales graves, como la privación ilegítima de la libertad. Desde Uthgra Córdoba expresaron un profundo rechazo a estas prácticas. “No permitiremos que estas violaciones queden impunes. Es nuestro deber proteger a los trabajadores y garantizar que situaciones como esta no se repitan”, manifestaron.

Además, indicaron que los depósitos inspeccionados presentaban malas condiciones en materia de higiene y espacios de trabajo, exponiendo no solo a los trabajadores, sino también a los consumidores, a riesgos sanitarios significativos.