Un policía atropelló y mató a una mujer minutos antes de Año Nuevo: vecinos le incendiaron el auto

Un oficial de la Policía Bonaerense atropelló y mató a una mujer en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, cuando faltaban minutos para terminar el 2024. Después del siniestro vial, que se cobró la vida de la víctima en el acto, se desató una cadena de hechos violentos que incluyó disparos al aire, un intento de linchamiento al efectivo y la quema del auto que provocó la tragedia. El uniformado está detenido e imputado por homicidio culposo.

Antonella Rodríguez (35) había salido en su moto para comprar estrellitas a última hora, mientras su familia se preparaba para la cena de Año Nuevo. A dos cuadras de su casa, sobre la calle Homero, la Volkswagen Suran que manejaba el oficial Anthony Fritz Ramos (27) se cruzó al carril contrario, e impactó de frente con el otro vehículo.

La escena quedó registrada por cámaras de seguridad, a las que accedió Infobae. En las mismas se puede ver el momento exacto en el que chocan. El cuerpo de la mujer, madre de dos hijos y ama de casa, quedó sobre el techo y el parabrisas del auto.

Fueron los propios familiares de la víctima los que la bajaron de la Suran, la subieron a otro auto y la trasladaron al Hospital Allende. Según contaron, en ningún momento tuvo signos vitales. En el centro de salud no pudieron hacer nada por ella.

En tanto, fuentes policiales confirmaron que el oficial detenido estaba de franco, y prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Lomas de Zamora. Quedó inmediatamente desafectado de la Policía.

Pocos minutos después del impacto empezaron a llegar vecinos y familiares de la víctima, y a la tragedia se le superpuso el escándalo.

“Me la mataron, no sé si el policía estaba alcoholizado, pero estaba empuñando un arma. Cuando le hice frente lo primero que hizo fue sacar el arma y empezó a disparar, podría haber matado a cualquier otro de la familia”, declaró Juan, el marido de la mujer fallecida, en diálogo con A24.

El policía tenía su pistola -sería la reglamentaria-, como puede verse en el segundo video de esta nota, pero era ampliamente superado en número contra quienes querían agredirlo. Por eso corrió algunas cuadras hasta que entró en una casa, donde buscó refugio. Ahí es que se desarrolla la escena del material citado, que será determinante la para reconstruir los hechos en la causa judicial.

Tal como se observa en las imágenes, para este momento ya había tomado intervención la Policía Bonaerense. Participaron del operativo las comisarías 10ª de Ingeniero Budge y la 8ª de Villa Galicia.

Una ambulancia trasladó más tarde al efectivo para que se le practique una revisación médica a partir de los golpes recibidos en el tumulto. Por casualidad o inobservancia, lo llevaron al mismo hospital en el que la familia de la víctima estaba llorando su muerte. Y pasó lo inevitable: “Lo quisimos linchar, no te voy a decir que no. Ahí nos reprimieron con gas lacrimógeno, no les importó que haya menores”, describió el viudo de Antonella Rodríguez.

Los incidentes continuaron, en paralelo, en la escena inicial de los hechos. Un grupo de personas se acercó a la Volkswagen Suran del policía pocos minutos después de que se llevaran el cuerpo de la víctima. Prendieron fuego en el interior del vehículo, y las llamas terminaron consumiéndolo por completo.