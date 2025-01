Un club de básquet denunció que sus jugadoras fueron filmadas mientras se bañaban

Las jugadoras de El Talar, equipo campeón en el Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina de Básquet, denunciaron un hecho de acoso que sufrieron en las instalaciones del club Naútico Avellaneda, de Rosario, en el marco de una visita que hizo el plantel este lunes para disputar la tercera fecha del torneo.

Según expusieron, fueron grabadas mientras se bañaban. En consecuencia, el partido fue suspendido.

“Llegamos directamente a entrenar. Cuando estábamos en el vestuario, todas juntas, vimos una mano con un celular. En el momento no entendíamos bien la situación y cuando una de las compañeras reaccionó, fue a ver al pasillo y no había nadie. El club, enseguida que comunicamos la situación, pusieron a disposición las cámaras”, dijo Rocío Cejas, la capitana del equipo a Radio 2.

Tras ello, mencionó que “nuestra privacidad estuvo vulnerada. El vestuario tiene una pared que no está pegada al techo y no está cerrado, entonces hay cierta comunicación con el vestuario femenino y masculino. Esa persona con el celular en la mano seguro se subió a alguna silla o mesa y nos filmó”, explicó.

“Hasta lo que sabemos, en las cámaras se ve un adolescente, viendo y pispeando en los vestuarios. En la filmación se ve que entra y sale, primero entra caminando, vuelve a salir y después entra corriendo. No sabemos mucho más que eso. Por suerte nos escucharon y nos dieron la importancia que debía tener el asunto”.

“Es una situación peligrosa que no debería pasar y pasó. Debería Náutico levantar esa pared que falta para separar ambos vestuarios para no tentar a nadie. Es una situación muy complicada”, remarcó Rocío.

El comunicado de El Talar

Desde el equipo profesional de básquet femenino de El Talar tenemos el desagrado de comunicar un hecho que nos sucedió en el día de la fecha. Esta mañana viajamos para jugar la tercera fecha contra el equipo Náutico Avellaneda de la ciudad de Rosario. Apenas arribamos al club fuimos a entrenar, al terminar el mismo fuimos a almorzar y luego todas juntas nos dirigimos a los vestuarios dispuestos por el club.

Después de unos minutos de ingresar al vestuario, mientras algunas nos estábamos bañando y otras esperaban para hacerlo, vimos un brazo que sostenía un celular negro por arriba de la pared que divide el vestuario de hombres con el de mujeres; el mismo apuntaba a las duchas y los cambiadores, donde nos encontrábamos las 12 jugadoras.

Inmediatamente dimos aviso a nuestros dirigentes. Ellos hicieron lo propio con las autoridades de Náutico, quienes pusieron a nuestra disposición las cámaras del club en las cuales se pudo visibilizar a un masculino en actitud sospechosa que entraba y salía del vestuario.

Las autoridades de El Talar realizaron la denuncia correspondiente ante la justicia. Repudiamos enérgicamente lo sucedido, por lo cual las jugadoras acompañadas de nuestro staff, decidimos no presentarnos a jugar el partido correspondiente a la fecha donde oficiábamos de visitantes, por considerar un hecho intolerante que viola la privacidad de cada una de las integrantes de este plantel. Por nosotras, por todos los equipos femeninos sin distinción de deportes y por aquellas mujeres que atravesamos situaciones similares, esto no puede ni debe normalizarse.

El comunicado de la Liga de Básquet

En virtud de la no presentación de El Talar para la disputa de su partido ante Club Náutico Sportivo Avellaneda en Rosario, la Asociación de Clubes repudió “el aberrante hecho vivido por las jugadoras visitantes y nos solidarizamos con ellas”, al tiempo que valoraron “el rápido accionar del club local poniéndose a disposición a raíz de lo ocurrido. Acompañaremos a las jugadoras y a la investigación de la justicia rosarina hasta las últimas consecuencias”.

Qué dijo el club Náutico

El club Náutico se expresó a través de su presidente, Pablo Creolani. “Estamos consternados. No nos esperábamos esto. Lamentablemente, nos encontramos con este caso, pero rápidamente pusimos todo a disposición para poder identificarlo. Las imágenes corresponden al ingreso/pasillo del vestuario, el ingreso de la institución y hasta que va al sector. Por la foto del carnet podemos verlo, pero los cortes de pelo van cambiando. Sería un chico de 15 años, categoría 2009”, dijo sobre quien habría hecho la filmación.

“Intentamos comunicarnos con los padres a través del número que tenemos cargado en nuestro sistema, pero no tuvimos respuestas”, dijo el presidente de la institución.

Finalmente, mencionó que “trabajar con adolescentes no es fácil, los chicos piensan que es un acto chistoso y en realidad no sabe que están vulnerando la privacidad de otro o el derecho de otro”, remarcó y agregó: “el partido suspendido pasó a otro plano. Si lo jugamos o no, no me interesa porque bajo esta circunstancia solo me interesan las chicas”.