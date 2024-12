Trabajadores de MOM Sports (exTextilcom) están de paro por salarios adeudados

Los empleados de la Ex Textilcom, vuelven a tener problemas, ahora con la nueva firma que se hizo cargo de la planta textil, que no solo no tomó a la totalidad de los trabajadores, sino que además adeuda salarios.

Los 160 empleados de MOM Sports iniciaron medidas de fuerza, a los fines de hacer visible la situación, porque tienen impagos los salarios de octubre, y otros incumplimientos.

Está previsto que este lunes se concrete una audiencia en la Dirección de Inspección Laboral, en la que van a estar presentes funcionarios de la Provincia y representantes del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) para intentar regularizar la situación.

En agosto apareció MOM Sports, firma que fue presentada como la solución a los problemas de los trabajadores, dando como referencia el antecedente del trabajo en el exterior, y a eso se sumó la palabra del propio ministro de Industria, Sebastián Caria, quien en declaraciones a la prensa aseguró que el nuevo empresario tomaría a los empleados cesanteados y que “no había sido fácil” encontrar una firma que les asegurara la fuente laboral al centenar de operarios.

Sin embargo, en este comienzo del último mes del año, los textiles optaron por comenzar un paro de actividades, consistente en la detención de todas las actividades desde el mediodía sin marcharse del lugar del trabajo y sin efectuar tareas.