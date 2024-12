“Siento felicidad cuando toco el piano”: tiene 12 años y está pronto a recibirse de profesor

Octavio Poos Ducre, de 12 años, está pronto a recibirse de profesor de piano en el Instituto Integral De Música de Paraná, provincia de Entre Ríos. “En estos días rindo el examen final para obtener el título”, anunció el niño que estudia desde sus tres años y medio.

En la previa a recibirse, pasó por un canal de televisión (Elonce) para deleitar a los televidentes con una interpretación de música clásica y una inconfundible melodía que hizo bailar a todos.

En la oportunidad, el joven pianista repasó cómo surgió su pasión por el instrumento: durante unas vacaciones a Salta con su familia. “En el hotel había un piano de madera y me volví loco para empezar a tocar, como me saliera. De regreso a casa, les dije a mis papás que quería estudiar piano y hablando con una vecina nos dijo que a una cuadra había una profe; comencé con ella, con la profe Carla. Pero cuando se fue a España, me recomendó a su maestra, Ana Fioritto”, sintetizó Octavio.

Octavio Poos Ducre en Buenas Noches. (foto: Elonce)

“Siento felicidad cuando toco el piano”, reveló. De hecho, contó que, para obtener su título, deberá demostrar solfeo, técnica y un trabajo de orquesta que tendrá que defender ante el Instituto, ubicado sobre calle Elena de Roffo 198.

“Mi familia siempre me acompaña cuando con Ana vamos a tocar a los clubes”, contó; también mencionó que juega al futbol y es hincha de Boca.

Por su parte, la maestra Ana Fioritto, con 42 años de docencia, explicó que ser profesor de piano requiere “mucha disciplina, estudio, compromiso y repaso porque si no el alumno no avanza y se termina aburriendo”. “Pero Octavio siempre fue muy dedicado”, valoró.

“La voluntad supera la capacidad porque hay chicos que tienen el don para la música, pero se duermen en los laureles; y el que no tiene tanta capacidad, es más tenaz y dedicado y así logran buenos resultados”, explicó.

Finalmente, comentó que “Octavio tiene mucha capacidad auditiva”; y le aconsejó “que no deje de tocar ni de aprender porque el estudio de la música es interminable”.