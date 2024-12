Salta: Gendarmería se enfrentó con bagayeros, hubo disparos y reportan un muerto

Esta madrugada la Ruta 50 fue el escenario de un terrible enfrentamiento entre bagayeros y Gendarmería Nacional. Si bien se desconoce el origen exacto del disturbio, se supo que un grupo de personas les arrojó piedras a los efectivos de seguridad mientras que estos respondieron con balazos.

La noticia se dio a conocer tras la difusión de un video en redes sociales donde se pueden apreciar los disparos y las corridas de los que intentaban huir del ataque. Según se conoció, todo comenzó en el Puesto 28 de Gendarmería Nacional ubicado sobre la Ruta 50, en la zona de frontera y, como era de esperarse, las versiones del violento incidente son variadas.

Algunos testimonios sostienen que bagayeros quisieron llevar a cabo una “mejicaneada” -atacar a contrabandistas para quedarse con su botín- por lo que fueron identificados por el personal de seguridad quienes comenzaron a persuadirlos. Otros, en cambio, aseguran que se trató de la incautación de una gran cantidad de droga a través de un operativo de seguridad desplegado sobre el pavimento. También hay versiones de que se trataría del secuestro de hojas de coca.

Según se pudo corroborar, los incidentes se originaron entre las 3 y las 4 de la madrugada de este miércoles 18. Si bien la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó en un comunicado que este resultado fue producto de quienes quisieron vulnerar los operativos de seguridad , allegados al fallecido sostuvieron que hubo abuso de autoridad y represión policial. “Salió en todos lados que este es un enfrentamiento de los dos lados. Eso es mentira”, sostuvo una de los manifestantes quien se dispuso a contar cada detalle de lo sucedido en esta fatídica noche.

Para la entrevistada, el Plan Güemes habilita a los gendarmes a salir a “disparar a quemarropa, como le pasó a este chico que, lamentablemente, le dispararon a él” . De acuerdo con los datos propiciados, el trabajador de la frontera, quería cruzar la ruta 50 con hojas de coca, pero se topó con la negativa de los uniformados de la Gendarmería que le impidieron el paso.

Su esposa, visiblemente desconsolada y sin entender el por qué de esta fatalidad, dijo: “me lo han matado”. Asimismo, denunció que no le dejaron ver el cuerpo: “Me llamaron y me dijeron que me lo mataron. Yo fui hasta el hospital, pero no me lo dejaron reconocer”. Como medida de protesta, sus compañeros de trabajo y familiares decidieron bloquear por completo la ruta dejando incomunicado el tramo que conecta Arroyo Zenta con Río Blanco.

Debido a esta situación, se generó un embotellamiento en el camino que conecta con Aguas Blancas a la zona de frontera. En el lugar, se encuentra trabajando la Policía Federal para disuadir a los manifestantes. Por lo pronto, los manifestantes exigen la presencia de las autoridades de la Gendarmería Nacional ya que la Policía no tiene respuestas concretas.