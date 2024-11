Ricardo Quintela no apelará el fallo de Servini pero avisa que desconocerá la conducción de Cristina Kirchner en el PJ

Ricardo Quintela no apelará ante la Justicia la decisión de María Romilda Servini de entronizar a Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista. A pesar de que varios dirigentes de su sector querían que la lista “Federales Unidos” se presentara ante la Cámara para no aceptar que la magistrada rechazara postergar las elecciones partidarias, el gobernador riojano desechó ese camino.

Pero el mandatario norteño no reconocerá la conducción partidaria de CFK y seguirá disputando políticamente con el cristinismo, convencido de que es necesaria una renovación en el Partido Justicialista y que la ex jefa de Estado debería estar jugando un rol de “estadista” y no, metida en el barro de la política interna.

Así se los hizo saber a sus dirigentes, quienes este viernes compartieron un zoom, pues Quintela estaba en su provincia. Allí rechazó sugerencias -como la del intendente Fernando Gray- de ir a la Justicia y dar la pelea para que haya interna entre las listas “Primero la Patria” (con Cristina Kirchner a la cabeza) y “Federales Unidos” con Quintela al frente.

Convencido de que la jueza Servini fue presionada fuertemente por Cristina Kirchner y sus operadores judiciales, Quintela decidió no apelar el fallo pero no se someterá al mandato partidario de CFK. Luego del fallo de este jueves, solo queda que el 17 de noviembre, el Partido Justicialista proclame a Cristina Kirchner como nueva titular del Partido Justicialista nacional, entidad a la que supo rechazar en el año 2017 cuando la ex Presidenta conformó la fuerza “Unidad Ciudadana” y compitió bajo esa denominación en las elecciones parlamentarias de ese año.

En las últimas horas, desde el entorno de Kirchner le hicieron llegar la propuesta al riojano de encabezar la “Comisión de Acción Política”, esto es una mesa que discute políticas pero que no tiene poder real en la fuerza. Quintela no la aceptó y comunicó que no seguirá la pelea en el terreno judicial pero que desconocerá a Cristina como su jefa partidaria.