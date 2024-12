Reabrieron una causa por el patrimonio de Cristina Kirchner y un juez promueve su indagatoria por enriquecimiento ilícito

El patrimonio de Cristina Kirchner vuelve a estar en el foco de los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex vicepresidenta, luego de la muerte de Néstor Kirchner, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Julián Ercolini habían entendido que se trataba de detalles menores que no constituían delito. Pero la Unidad de Información Financiera, brazo querellante del Gobierno Nacional, apeló diciendo que no se trató de un simple error.

Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que había que profundizar la investigación y dispusieron hacer un peritaje contable. En minoría, su colega Mariano Llorens, en cambio, sostuvo que había que llamarla ya a indagatoria, sobre la base de una mirada “conglobada” con el resto de los expedientes: se trata, dijo, de “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada”.

“Observo que ante un recorte parcial de los eventos se determinó desacertadamente en la resolución bajo análisis que no había evidencia suficiente que permitiera avanzar con el trámite de la pesquisa. Más aún, todo lo contrario, a todas luces aparece muy claro que en el caso se dan los presupuestos del artículo 294 (indagatoria) del ordenamiento ritual en vigencia para que, en este proceso, la imputada deba responder respecto del enriquecimiento ilícito ya probado, para luego avanzar a las etapas siguientes del proceso y no que retroceda a la etapa del archivo”, sostuvo el fallo.

Esta causa no estaba en el radar de nadie. Es un desprendimiento vinculado a los bienes de la ex Presidenta en esos años de la causa conocida como “Hotesur” que llevaba el juez Julián Ercolini. Cristina Kirchner ya había sido investigada tres veces por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, pero todas las investigaciones se dieron cuando su marido era presidente o cuando ella misma ejercía la titularidad del Poder Ejecutivo. Todas las causas se cerraron.