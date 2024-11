Raúl Jalil cuestionó la estrategia partidaria del PJ: “No puede ser que la única política del peronismo sea oponerse a todo”

En una entrevista publicada este domingo por el diario Clarín, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, marcó un estilo bien diferenciado de ubicarse dentro de la oposición. Se despegó de núcleo duro del kirchnerismo que se “opone a todo”, y valoró algunos logros de la gestión del presidente Javier Milei.

–¿Finalmente Cristina Kirchner va a ser la presidenta del PJ? Fue crítica con usted ¿Se siente representado por ella?

-No tengo problemas con nadie en el PJ. Lo importante es la unidad, pero también pensando para qué. El peronismo debe estar no sólo para oponerse a todo, sino que debe tener una actitud reflexiva y proponer ideas para mejorar las cosas que estén bien encaminadas. No puede ser que la única política del peronismo sea oponerse. Creo que así no se construye una fuerza política capaz de gobernar en el futuro.

–¿Coincide con Kicillof y Quintela con que el enemigo es Milei?

-Milei es un adversario en la política, no podemos pensar que todo el que no piensa como nosotros es nuestro enemigo. Hay que pensar en el país, en la gente. Y la gente, por lo que muestran las encuestas, sigue apoyando al gobierno nacional. En Catamarca somos prolijos y austeros en el manejo del presupuesto, y nos estamos acomodando sin crisis. Continuamos con la obra pública, la vivienda, y se están reactivando algunas obras en sectores específicos como la minería y la agroindustria. Y tenemos políticas muy activas con el Banco Nación, que fomenta el crédito, la inversión, y da muchos beneficios para el consumo de los catamarqueños.

–Gobernadores de la oposición dicen que es más fácil hablar con este Gobierno que con el anterior? ¿Coincide?

-No es un tema de qué es más fácil. Yo creo que hay que tener la mirada en el bienestar la gente y en qué país queremos vivir. Reconozco que hay una deuda histórica de la política en general, porque no es posible vivir eternamente con déficit fiscal. Ese es un agujero que siempre, de algún modo, hay que cubrir mes a mes, ya sea con endeudamiento o con emisión, lo que nos lleva a la inflación. Hay que gastar lo que se tiene y definir prioridades. La agenda del próximo año debería ser de crecimiento y desarrollo económico equilibrado entre las regiones y también entre los ciudadanos.

–Apoyó o colaboró con algunas leyes clave del Gobierno. ¿Se siente cercano del Gobierno?

-El Gobierno ganó las elecciones y tiene derecho a proponer leyes, como nosotros tenemos derecho a oponernos, o a intentar mejorarlas por medio de nuestros legisladores en el Congreso. Si vemos que una norma beneficia a Catamarca o a la región del NOA, la apoyamos. Nosotros tenemos ahora más proyectos provinciales -como Córdoba, Misiones, Salta, Neuquén etcétera- y menos proyectos nacionales, está cambiando la geopolítica nacional.

–¿Le molesta la forma del Presidente?

-El presidente tiene su forma de ser y de actuar en política. Obvio que no estoy de acuerdo con la violencia verbal y el insulto de cualquier espacio político, porque es una actitud que puede bajar a la sociedad y hacer más difícil la convivencia entre argentinos. Creo que se puede ser firme en las ideas sin necesidad de insultar a nadie. En esta nueva era de las comunicaciones la gente valora lo que hacemos más de lo que decimos o cómo lo decimos.

–¿Qué evaluación hace del primer año de Milei? ¿La sociedad banca el ajuste?

-Hasta ahora, según las encuestas, la sociedad soporta el ajuste. Tampoco veo gran efervescencia en la gente. Pero recordemos que lleva sólo diez meses, fíjese que a Macri también se le recriminaba el ajuste pero ganó las elecciones de 2017, es decir que la sociedad lo apoyó hasta que se derrumbó dos años después. Todo tiene su tiempo. Si Milei logra mostrar que este camino es bueno para la gente, la gente lo seguirá acompañando. Si no lo consigue, la gente pondrá su voto en otro lado. En el caso de Catamarca, nosotros valoramos el esfuerzo que se está haciendo en estabilizar la economía, porque eso nos permite proyectar un presupuesto real y ordenado, teniendo en cuenta la obra pública y la posibilidad de recibir inversiones para la provincia. Catamarca es una provincia saneada que no tiene deudas.