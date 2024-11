Primera terapia asistida con animales en Rosario: Nico pudo recibir a su perrita en el Sanatorio de Niños

El chico realiza un tratamiento de quimioterapia y su familia le llevó a Nikita, una perra salchicha. “No me lo esperaba y me gustó”, dijo el nene en diálogo con la tele.

El programa, pionero en el interior del país, tiene como objetivos” disminuir el estrés asociado a tratamientos” y otorgar “beneficios terapéuticos a nivel psicológico, fisiológico y social”.

Nico es un niño que la semana pasada pudo recibir a su mascota, una perra salchicha llamada Nikita, en una sala del Sanatorio de Niños donde realiza un tratamiento de quimioterapia.

Se trata de la primera visita de una mascota a un paciente en el sanatorio de Alvear al 800 en el marco de una apertura a este tipo de terapias que en una primera etapa facilita el ingreso de perros propios y que más adelante incluirá animales especialmente adiestrados y controlados para ayudar a los chicos en su recuperación.

Nikita, la perra salchicha que se encontró con Nico en el Sanatorio de Niños, pudo estar dentro de la sala media hora el primer día y una hora la segunda jornada.

“Cuando él la vio, largó una sonrisa de oreja a oreja. No venía con buen ánimo y se puso muy contento”, contó la mamá en diálogo con Telenoche Rosario (El Tres).

En tanto, el nene añadió: “No me lo esperaba y me gustó”.

Para poder recibir la visita de su mascota, la familia de Nico tuvo que cumplir un protocolo y llevar a la perra a una revisión al veterinario que dispuso el sanatorio.

El programa de terapia asistida con perros, permite a los pacientes recibir la visita de su mascota durante su internación. Según un comunicado del Sanatorio de Niños de Rosario “es un programa pionero en el interior del país”.

En una primera etapa, se facilitará el ingreso de perros propios, que serán evaluados y certificados por un veterinario de la institución sin ningún costo. Esta iniciativa busca crear un ambiente agradable y familiar para los niños, ayudando a disminuir el estrés asociado a su tratamiento.

Los beneficios de la terapia asistida con animales son múltiples. Este enfoque no solo resalta los aspectos sanos de los pacientes, sino que también genera una sensación de familiaridad dentro del proceso hospitalario. Además, se ha demostrado que la interacción con animales proporciona beneficios terapéuticos a nivel psicológico, fisiológico y social, contribuyendo a una experiencia positiva durante su tratamiento.

“El Sanatorio se compromete a garantizar que todas las visitas de animales sean seguras y beneficiosas. La colaboración con las familias será clave para asegurar un proceso fluido y efectivo en esta nueva iniciativa”, indicó la institución.