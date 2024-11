Policía retirado de Catamarca se presentó como querellante contra colegas por amenaza de que lo iban a hacer “desaparecer”

Se trata de Franco Grimas, quien el pasado 7 de noviembre convocó a conferencia de prensa para dar a conocer que “hace dos días recibí una llamada de un camarada amigo que me decía que tenía una información muy importante que no podía decirme por teléfono. Esa persona me dijo que en un grupo de WhatsApp se estaba gestando algo contra mi persona. Esa llamada generó zozobra en mi familia porque se estaba gestando hacerme desaparecer”.

Esto ocurrió en medio del conflicto por los reclamos salariales, y según la sospecha del denunciante, estarían involucrados integrantes del Círculo Policial.

El oficial retirado comentó aquel día que su colega le pidió reunirse a solas en un lugar, ya que no podía dar más información mediante esa llamada telefónica, y prosiguió: “Nos juntamos y llegó junto con otro colega y me hizo escuchar un audio en el que se habla lo que me estaba comentando. A ese material lo grabé y lo presenté en la Justicia, en Fiscalía General y realicé la denuncia sindicando a una persona”.

Finalmente, El comisario mayor Grimas que anotició a los medios que la Fiscalía procedió a realizar un allanamiento y secuestró un teléfono celular para su peritaje: “Esta persona sindicada proponía en los grupos a que se sumen para hacerme desaparecer. Queríamos hacerlo público para que todos sepan de esta situación”.

Con estos elementos, y acompañado por su abogado Luis Muñoz y Pérez, esta mañana el comisario retirado Franco Grimas se presentó como querellante en la causa.

El letrado destacó la gravedad de las amenazas: “Hoy ya presentamos la constitución de particular damnificado del señor Grimas. En representación de él, lo que tengo para decir que me llama mucho la atención y lo cual me pone los pelos de punto un poco. Estamos hablando de una denuncia contra un grupo parapolicial aparentemente en funcionamiento o para funcionamiento del Círculo Policial. Y puntualmente uno de los vocales que es el señor Ayosa Eduardo, el cual amenaza directamente en un grupo de Whatsapp que tiene esta gente. Y lo que más me llama poderosamente la atención es que hablan de desaparecidos y métodos antiguos. Frases totalmente dañinas en cuanto a lo que se vivió en la República Argentina en la época de los 70. Me gustaría mucho que el fiscal llame a esta gente y que pregunte a qué se refiere cuando se habla de métodos antiguos y desaparición de personas. Lamentablemente el señor Franco Grimas hoy en día está asistido por psicólogos, teme por su vida, por supuesto, por eso la denuncia. Ya están puestos a disposición los aparatos electrónicos y los dispositivos celulares para que el doctor Barros Jorrat pueda tener disposición de la información y de parte de la denuncia que se hizo”.

Grimas, por su parte, recordó que “el día anterior a que se radiqué la denuncia tomé conocimiento de estos audios a través de un tercero, una persona que me lo puso en conocimiento, eso generó toda una zozobra, radiqué la denuncia pertinente, la justicia actuó rápidamente, tengo entendido que se secuestró un aparato celular, señalé específicamente a una persona. Y yo creo que todo esto viene en colación a un proyecto que estuvo circulando donde se iba a pretender armar una comisión de análisis salarial, técnico salarial para la Policía del Servicio Penitenciario. Hay que tener en cuenta que yo soy referente de la Línea Azul e integrante también junto con las señoras de la mesa de diálogo que viene dialogando con el Gobierno por el tema salarial de la policía. Al surgir este proyecto, entre los supuestos integrantes de esa comisión estaba el Círculo Policial y ahí es donde llama más la atención porque yo hice algunas declaraciones teniendo en cuenta que las autoridades del Círculo Policial son casi eternas, están hace casi 30 años ahí, y que como consecuencia creo que llamativamente después sale una persona que a su vez es integrante de esa comisión, que es el vocal, que es este señor Ayosa, haciendo este tipo de expresiones y este tipo de declaraciones en un grupo de WhatsApp”.

Consultado si solicitó algún tipo de custodia para su familia, Grimas respondió que “no, o sea, se puso a disposición pero no se efectivizó eso. Al ser yo un policía retirado medianamente uno sabe cómo proteger a su familia y a sí mismo, tomamos recaudo, uno no subestima a nadie, más teniendo en cuenta que en ese mismo audio esta persona dice que ya tiene varios desaparecidos y nombra a tres personas a las que habrían hecho desaparecer, y eso es lo que queremos que se investigue con mayor relevancia por cuanto esas tres personas deberíamos tenerlas identificadas”.

Finalmente, el abogado Muñoz y Pérez resaltó que “estamos hablando de gente que ha trabajado en la policía, también es un tema delicado. Puntualmente en la denuncia y en los audios que están ya a disposición del fiscal, en todos los que son los dispositivos, hablan de un comisario Vega, hablan de un psicólogo, que usan métodos antiguos para hacer desaparecer y que ya tendrían varios desaparecidos, lo que es totalmente importante que se investigue, que se den cuenta de sus dichos, que digan qué es esto y por qué las amenazas y por qué esas amenazas de muerte en contra del señor Grimas y de su familia”.