Nuevas normas para la cédula verde: cómo autorizar a otros a conducir tu auto sin cédula azul

La cédula verde simplifica la autorización para que terceros manejen un vehículo, eliminando la necesidad de la cédula azul. Cómo gestionar este proceso y evitar multas.

La cédula verde, que certifica la propiedad de un vehículo, experimentó cambios desde abril, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ahora, este documento no tiene fecha de vencimiento mientras no haya cambios en la titularidad, lo que facilita su uso para propietarios y conductores autorizados.

La Disposición 29/2024, publicada en el Boletín Oficial, establece que la cédula verde es el único requisito para que un tercero maneje un vehículo. Puede presentarse en formato físico o digital, y el titular puede permitir su visualización a través de la aplicación Mi Argentina tras un proceso de validación.

Autorización para terceros

Para autorizar a otra persona, el titular debe ingresar al portal de la AFIP con su clave fiscal, seleccionar el dominio del vehículo y registrar al autorizado con su nombre y número de identificación. Una vez completado, el tercero podrá acceder a la cédula verde en su perfil de Mi Argentina.

A pesar de los cambios, las cédulas verdes físicas con fecha de vencimiento y las cédulas azules emitidas anteriormente seguirán siendo válidas hasta que se revoquen, evitando problemas en controles de tránsito.

Con esta modificación, ya no es necesaria la cédula azul, que permitía a terceros conducir con autorización del propietario, especialmente útil cuando la cédula verde estaba vencida. Esta simplificación beneficia a propietarios y conductores autorizados.

La cédula verde es la única en vigencia

Documentación necesaria

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recordó los documentos obligatorios para circular y presentarse en un control de tránsito.

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Licencia Nacional de Conducir

Cédula verde (si no se es el titular del vehículo)

Comprobante de la póliza de seguro vigente

Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Comprobante del pago de patente

Oblea vigente para los vehículos que posean equipos de GNC instalados

Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado

Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares

Para los vehículos radicados en CABA y Provincia de Buenos Aires, cumplimiento en la obligación del grabado de autopartes

Verde y azul

La cédula verde y la cédula azul eran documentos que se utilizaban para conducir un vehículo en Argentina, pero a partir del 13 de mayo de 2024 la cédula azul fue derogada y la cédula verde ya no tiene fecha de vencimiento.

Cédula verde: Es el documento que acredita la titularidad del vehículo y es necesario para circular con él. La cédula verde no vence si la presenta el titular registral del vehículo.

Cédula azul: Era un documento que autorizaba a un tercero a conducir un vehículo, pero no reemplazaba a la cédula verde, y no tenía fecha de vencimiento. La cédula verde contiene información sobre el titular del vehículo, la patente, la marca, el modelo, y los números de chasis y motor. Se puede asignar de forma física o digital a través del perfil de Mi Argentina. No tener la documentación obligatoria para conducir puede implicar una multa o la retención del vehículo.