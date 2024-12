Nahuel Vega Modotti, arrestado por el ataque criminal a Maximiliano Gutiérrez: «Una persona peligrosa para terceros»

Nahuel Vega Modotti es un peligroso joven con antecedentes por actos de extrema violencia, y un conocido de la justicia y del personal policial de Catamarca, también por delitos contra la propiedad.

Vega Modotti estuvo acusado en reiterados casos de graves hechos de violencia de género, y amenazas con armas. Aquí, un breve repaso sobre su penosa vida pública.

Marzo de 2017: La Detención

A Nahuel Vega Modotti, en el mes de marzo del año 2017, su ex novia, madre de su hijo menor de edad, lo denunció ante las autoridades judiciales por haberla agredido físicamente. Por este hecho, la fiscalía a cargo por entonces de Mauricio Navaro Foressi le imputó el delito de “lesiones leves”, pero tras un nuevo informe médico porque la víctima no se recuperaba, el fiscal agravó el accionar de Modotti, razón por la que debía comparecer nuevamente ante el fiscal para ser notificado de la nueva imputación e indagarlo. Pero no se presentó.

Semanas después, el acusado volvió a protagonizar otro hecho de violencia en contra de la joven, esta vez a la salida de un boliche, donde la golpeó. Tras la denuncia, la Justicia ordenó la inmediata detención del joven, la que se concretó recién un mes después, el 3 agosto en la provincia de Salta, porque intentó evadir a la justicia. Fue localizado en una clínica y trasladado al penal, dictándose la prisión preventiva.

20 marzo 2018: La Libertad

Tras siete meses de estar detenido en el penal de Miraflores, Departamento Capayán, por los delitos de “lesiones graves”, “lesiones leves” y “violación de medida judicial”, el joven Nahuel Vega Modotti recuperó la libertad.

Así lo resolvió el juez de Control de Garantías Nº 1, José Antonio Carma, en coincidencia a lo peticionado por el abogado defensor del imputado, Luciano Rojas.

Para salir del penal, el magistrado le impuso a Vega Modotti una caución juratoria (es decir que ni él ni su familia deberán desembolsar una suma de dinero por su “buen comportamiento”) y que continúe con el tratamiento por sus adicciones, teniendo en cuenta que al momento de ser detenido en Salta, el acusado se encontraba internado en una clínica de aquella provincia por sus adicciones.

En cuanto a la presentación del abogado Luciano Rojas, que permitió el recupero de la libertad de Modotti tras siete meses de prisión, en la misma el letrado hizo mención a los cambios en las pruebas que ocurrieron desde que se inició la investigación, a la fecha.

Rojas remarcó que “no por la sola denuncia de una persona en contra de otra es suficiente para imputar ni mucho menos elevar a juicio un proceso. Sino que esto hay que basarlo en la luz del análisis de las pruebas que se incorporan a la investigación. Sin embargo, la causa se elevó a juicio y hubo condena.

10 de mayo 2019: El Juicio

Sin la presencia de la prensa en la sala, por decisión del tribunal, se llevó a cabo en el recinto de la Cámara Penal Nº 3 el juicio en contra de Nahuel Vega Modotti. El joven que tenía 22 años entonces, debía responder por tres hechos de violencia de género, denunciados en el año 2017, del que resultaran víctimas dos ex parejas, una de ellas, la madre de su hijo.

Minutos antes de aquel mediodía, los jueces del tribunal dieron a conocer el veredicto, tras escuchar la confesión del imputado y los alegatos de las partes. Por unanimidad, los jueces resolvieron declarar culpable a Nahuel Vega Modotti y condenarlo a la pena de cuatro años de cárcel, tal como lo había peticionado el fiscal.

Antes, cuando el presidente del tribunal le otorgó la palabra a Vega Modotti, este se sentó ante el estrado y confesó los hechos. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el joven se mostró arrepentido de los hechos por los que enfrenta a la Justicia. Además, contó que en el penal donde se encontraba privado de su libertad hacía más de un año, estaba realizando un tratamiento por sus adicciones.

Tras la confesión del imputado, las partes solicitaron al tribunal desistir de la presencia de los testigos, que habían citado para la jornada, entre ellos, una de las víctimas.

El fiscal subrogante, Mauricio Navarro Foressi, fue el primero en exponer su alegato, y manteniendo la imputación solicitó, pese a la confesión y el arrepentimiento manifestado por el imputado, que sea declarado culpable y por ende condenado a la pena de cuatro años de prisión. Pedido al que se adhirió luego la querella de una de las víctimas.

Leído el fallo, Modotti fue inmediatamente trasladado al penal de Miraflores, en medio de un importante operativo de seguridad.

Amenazas

Cuando Modotti era trasladado al penal de Miraflores, la hermana de una de las víctimas dijo haberse sentido amenazada por el condenado, quien la habría mirado en forma amenazante, realizándole, según ella entendió, “gestos amenazantes”. En diálogo con la prensa, la mujer indicó también que ella fue quien realizó la denuncia en contra de Modotti porque había agredido físicamente a su hermana.

13 de julio 2023: Detenido (parte 2)

Ya con la condena cumplida, esa tarde del año pasado, en inmediaciones de un colegio capitalino, una mujer de apellido Murillo, solicitó la presencia de efectivos de la policía tras una acalorada discusión con Nahuel Vega Modotti, expareja de la joven, porque la amenazó con un cuchillo tipo carnicero por la supuesta tenencia de una menor.

Para ponerla en resguardo a Murillo, desde el colegio la hicieron ingresar al establecimiento hasta que se calmó la tensión que había en el lugar, y luego se retiró a su domicilio.

Nahuel Vega Modotti recuperó la libertad tras pagar una caución de $200 pesos que le impuso la justicia por haber amenazado con un arma corto punzante a la actual pareja de la madre de su hija.

Modotti estuvo 72 horas preso hasta que se cumplimentó el trámite legal que le permitió salir de la comisaria en la que estuvo alojado, y quedó vinculado a la investigación de la causa.

Drogas:

En reiteradas ocasiones, Nahuel Vega Modotti explicó que tiene problemas por adicciones. Al ser condenado, los jueces del Tribunal le impusieron que participe obligatoriamente en el Programa de Tratamiento de la Violencia de Género, que se dicta en el Servicio Penitenciario y que, de manera parcial, pague la acción civil con la suma de 100 mil pesos en concepto de daño moral a las víctimas.

“Peligroso para terceros”:

En agosto 2017, Nahuel Vega Modotti fue calificado como «una persona peligrosa para terceros», y no consideraron que sea necesario internarlo, según el informe psiquiátrico efectuado al joven que estaba acusado por tres hechos de violencia de género en contra de dos ex parejas.

El fiscal de la causa, Mauricio Navarro Foressi recibió el informe efectuado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) del Poder Judicial provincial, y por entonces ya estaba en condiciones de solicitar la audiencia de prisión preventiva. Quizá basado en ese informe, casi dos años después, en el juicio, no dudó en pedir -y conseguir- la mayor condena posible en ese momento para Modotti.

14 de diciembre 2024

Vuelve a aparecer el nombre de Nahuel Vega Modotti involucrado en un caso de extrema violencia, esta vez junto a un hermanastro, como posible partícipe del feroz ataque al florista Maximiliano Gutiérrez, quien sigue en esta mañana de domingo 15, peleando por su vida.

,