Martín Del Río fue declarado culpable de matar a sus padres y será condenado a prisión perpetua

El veredicto demoró menos de lo esperado: en aproximadamente 40 minutos, el jurado popular que participó del debate por el doble crimen de Vicente López definió este viernes que Martín Del Rio es el culpable de los asesinatos a sus padres, José Enrique Del Rio y Mercedes Alonso, ocurridos el 24 de agosto de 2022. Será condenado con prisión perpetua.

La decisión de los 12 integrantes del tribunal fue unánime y se resolvió en un tiempo muy acotado: se juntaron a deliberar pasadas las 19 horas luego de escuchar las instrucciones de la jueza María Cohelo y antes de las 20 ya habían emitido su definición en la sala.

Lo hicieron tras escuchar los alegatos de la Fiscalía -compuesta por Alejandro Musso, Marcela Semeria y Gastón Larramendi-, el particular damnificado -Félix Linfante y Marcelo D’Angelo- y de la defensa, representada por los abogados Mónica Chirivín y Gastón Salamón.

Del Rio escuchó la sentencia desde el banco de los acusados ubicado en el lateral derecho de la sala del Tribunal N°7 de San Isidro y no mostró ninguna emoción, aunque sí se puso colorado. Al finalizar la audiencia, se limitó a hacer una vista panorámica del salón, tal como lo había hecho el primer día del juicio.

La definición fue oída al mismo tiempo por Diego Del Rio, quien rompió en llanto al escuchar que el jurado había encontrado a su hermano como el responsable de los homicidios de sus progenitores.

Antes de definir su veredicto, los jurados habían tenido la oportunidad de escuchar a Del Rio, quien a última hora del jueves pidió la palabra. “Soy completamente inocente, antes de haber tocado a mis padres me hubiera matado”, había asegurado tras un juicio por el que pasaron 19 testigos. Entre ellos, su propio hermano, su ex mujer, su ex suegro y su ex amante, quienes declararon en contra de él.