María Corina Machado: “Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado y la violación de nuestra Constitución”

María Corina Machado envió este viernes un nuevo mensaje a sus seguidores, poco después que Nicolás Maduro se autoproclamara presidente de Venezuela.

“Hoy, 10 de enero, dejó un registro para nuestra historia de la libertad de Venezuela (…) Maduro consolidó un golpe de Estado”, denunció la líder opositora, que defiende que Edmundo González Urrutia es el real ganador de las elecciones del 28 de julio. “Maduro viola la constitución flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua. Maduro no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más“, sostuvo.

Sin embargo, agregó Machado, su juramentación fraudulenta no determina el fin de la lucha del pueblo.

“Centenares de miles de venezolanos salimos a la calle con un profundo amor. Más de 180 protestas tuvieron lugar en Venezuela, y más de 150 ciudades en el mundo se manifestaron. Es lo más poderoso que he visto en mi vida, y me llena de orgullo porque derrotamos el miedo a pesar del repliegue de una fuerza represiva brutal“, comentó sobre las masivas concentraciones que tuvieron lugar la víspera en todo el país y en el exterior también, en las que ”con civismo, coraje y un profundo amor” quedó demostrado “lo mejor de lo que somos (…) los millones que conformamos la nación venezolana”.

“Ayer demostramos que no tenemos miedo y yo sé que cada vez seremos muchos más en las calles de Venezuela y el mundo (…) Ayer se ratificó mi profunda confianza de que la victoria está cerca, ellos ayer perdieron, fue una demostración de cuánto miedo le tienen al pueblo. No tengan duda, esto se acabó”, prometió.

“Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre. Nuestro país está más unido que nunca en su dirección política y en sus hogares”, insistió en su mensaje en el que llamó a la gente a ejercer “con fuerza su derecho a protestar” y mantenerse unido, ahora más que nunca.

Así, habló directamente al pueblo y agradeció su valentía, que permitió “derrotar el miedo” y a la “fuerza represiva brutal” chavista. “Ellos perdieron la militarización total de Caracas y otras ciudades en una demostración de quién le tiene miedo a quién”, celebró.

“Es hora de hacer lo que sea necesario para restituir nuestra Constitución. Gloria al Bravo Pueblo!”, dijo con confianza.

Sobre los próximos pasos, Machado evitó dar precisiones exactas; sin embargo, sí se refirió a la situación del presidente electo, Edmundo González Urrutia, quien había prometido regresar al país para tomar posesión del máximo cargo ejecutivo.

“Hemos estado en comunicación permanente durante su extraordinario recorrido por naciones de nuestro hemisferio, donde ha sido recibido con los honores de Jefe de Estado electo y con el amor de miles y miles de venezolanos que viven en estos países. Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas”, explicó antes de referirse a los múltiples impedimentos lanzados por el régimen en el último tiempo, como lo son el cierre del espacio aéreo en Venezuela y la activación de todo el sistema de defensa aérea, entre otros.

Así las cosas, continuó, “decidimos que no es conveniente que el día de hoy ingrese a Venezuela”. “Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”, insistió.

Tras una jornada marcada por la tensión y las manifestaciones en todo el país, este viernes se llevó a cabo la toma de posesión presidencial en Venezuela, en un contexto de alta conflictividad política.

El dictador Nicolás Maduro avanzó en su plan de usurpar el poder al asumir un tercer mandato como presidente ilegítimo en un acto respaldado por las instituciones serviles a su régimen, mientras Edmundo González Urrutia, reconocido como mandatario electo por gran parte de la comunidad internacional, promete regresar al país tras su gira por América, con el objetivo de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo.