Malestar en el hospital de Andalgalá por falta de atención en la Guardia: tuvo que intervenir la policía

En la mañana de este domingo, el Hospital de Andalgalá fue centro de fuertes críticas por parte de pacientes que denunciaron la falta de atención en la guardia.

La situación se tornó tan preocupante que fue necesaria la presencia de la policía, luego de que la médica de turno no respondiera a los llamados para atender a quienes esperaban desde hacía horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, y según testimonios de los pacientes, la doctora encargada de la guardia, no se presentaba a atender, mientras las enfermeras intentaban manejar la situación. “El peor lugar del mundo no es el cementerio, es el hospital de Andalgalá. Vas a la guardia y esperás dos horas porque la doctora no quiere levantarse. Se le paga para dormir”, dijo una de las pacientes afectadas.

Segura relató que, ante la falta de respuesta, fue necesaria la intervención policial para que la profesional se presentara en la guardia. “Si no quiere trabajar, que deje el puesto para otra persona que sí tenga ganas”, agregó.

Las denuncias en redes sociales reflejan un malestar generalizado, con numerosos comentarios que señalan que esta no es la primera vez que ocurre. “Hace mucho tiempo que pasa esto. Hay médicos nuevos y ya están haciendo lo mismo: no atender. Siempre la misma historia”, lamentó otro paciente.

Fuente: Andalgalá al Instante