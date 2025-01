Lejos de los problemas educativos de Catamarca, Dalmacio Mera participa de un encuentro en Washington D.C.

La gestión de Dalmacio Mera al frente del Ministerio de Educación tiene a 600 docentes que no cobran sus sueldos desde hace más de 6 meses, escuelas con falencias edilicias, piletas que no funcionan como colonias de verano porque son espacios abandonados, etc. Pero al mismo tiempo esa gestión contempla el grosero gasto de $350 millones de pesos en camionetas de alta gama para uso exclusivo de Mera y sus funcionarios y no en las necesidades de la población vulnerable como nuestros niños.

En ese cuadro de situación, el Gobierno de Catamarca participa, a través de Mera, del III encuentro Anual de Comunidad Araucaria en Washington D.C. que reúne a líderes educativos de América Latina para transformar el liderazgo en la región. Tratándose de “líderes educativos” reunidos en los Estados Unidos, se entiende aún menos la presencia de Mera, y permite pensar que más bien se trata de unas mini vacaciones que paga el Estado (es decir, todos los contribuyentes) para que el Ministro disfrute del viaje a un país del primer mundo, donde seguramente están lejos de los problemas cruciales que atraviesa Catamarca. De todas maneras, y aunque no hubiera viajado, Mera también parece estar lejos de solucionar esos problemas.

Como abriendo el paraguas a esta sospecha, el parte de prensa del Gobierno se apresura en aclarar que “todo el evento es organizado y solventado por la Comunidad Araucaria”, algo que será absolutamente incomprobable para los ciudadanos de a pie.

El comunicado oficial señala que “conformada por más de 40 ministros y secretarios de educación de 10 países, la comunidad se enfoca en fortalecer las capacidades de quienes toman decisiones clave en el ámbito educativo, promoviendo la colaboración y el intercambio de experiencias para abordar los desafíos comunes”. Quizá Mera pueda aprender algo de sus pares en este sentido.

“El evento se desarrolla del 21 al 24 de enero de 2025, donde el ministro Mera participa de las actividades de formación lideradas por la prestigiosa McCourt School of Public Policy de la Universidad de Georgetown, con clases impartidas por profesores de renombre mundial”, agrega la información oficial, que finaliza mencionando que “los participantes tendrán la oportunidad de explorar el sistema educativo de Washington, incluyendo visitas a escuelas públicas y reuniones con líderes educativos globales, consolidando la misión de la red de inspirar, formar y articular a los responsables del futuro de la educación en la región”. Suena bonito.