Le preguntaron a Milei por Lanata pero contestó Yuyito: “Solo responde sobre asuntos ligados a su gestión”

Ángel De Brito le mandó un mensaje por WhatsApp al presidente Javier Milei para saber por qué no se manifestó en relación a la muerte de Jorge Lanata y se sorprendió ya que como respuesta, recibió un audio de la conductora Amalia “Yuyito” González, novia del Jefe de Estado.

“Tengo el mensaje del Presidente”, dijo el conductor al aire de Bondi, el programa de streaming. “Hoy le mandé un mensaje por la mañana, temprano, aunque no lo conozco mucho, no tengo relación. Sólo lo vi algunas veces cuando salía con Daniela, la cantante… pero yo busco el dato”, agregó.

Acto seguido, la producción puso en pantalla una captura del chat entre el periodista y Milei. “Buen día, Presidente. ¿Por qué no escribió nada sobre Lanata?”, escribió De Brito a las 10.48 de la mañana de este martes sin imaginarse la respuesta que recibió.

En ese sentido, el conductor mencionó: “Pensé que no me iba a contestar, pero al rato vi que me había respondido desde el número que tenía del Presidente, luego de que ganara las elecciones y se negara a dar entrevistas. Me quedó su teléfono”.

La contestación llegó alrededor de media hora después, a las 11.22. “La respuesta es muy curiosa y la vamos a escuchar”, adelantó el periodista a sus oyentes. “No lo van a poder creer. El Presidente no tiene un pelo de tonto, está todo pensado“, agregó con tono intrigante.

“Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Soy Amalia. Bueno, quiero comentarte sobre la pregunta que le hiciste al Presidente: él solo responde sobre temas ligados a su gestión. Así que no estaría contestando a tu pregunta“, explicó González y sumó: “De todas maneras, te deseamos un 2025 maravilloso, te mandamos un abrazo y saludos para todos. Besitos.”

“¿Pueden creerlo?”, exclamó De Brito, más sarcástico que sorprendido. “¡Le hablo al Presidente y me contesta Yuyo! Si le mando un mensaje a Meloni, ¿me responderá Yuyo? ¿Dónde está Manuel Adorni?”, bromeó, aludiendo al portavoz presidencial.