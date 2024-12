La falta de patentes metálicas podría complicar las vacaciones en el exterior. ¿Sirven las provisorias?

La falta de patentes metálicas definitivas para autos y motos hace que se extienda a 180 días la vigencia de las matrículas provisorias, pero el problema que se presenta es que, mientras se trabaja en agilizar la producción y buscar nuevos proveedores. no son válidas para cruzar fronteras internacionales.

Los argentinos que eligieron Brasil o Uruguay como destino turístico y piensan ir en un auto nuevo, que aún no cuenta con matrícula provisoria, tienen por delante un obstáculo no menor, ya que no se toma como válido para salir del país.

Aunque la medida transitoria permite que los vehículos circulen legalmente dentro del país, no resuelve el inconveniente de aquellos usuarios que adquirieron un auto o moto cero kilómetro en los últimos meses del año y aún no pueden salir del país con ellos.

“Las matrículas provisionales están diseñadas exclusivamente para el uso dentro del territorio nacional. Sin embargo, aquellos usuarios que tengan una chapa provisional por deterioro de la matrícula pueden circular por el mercado común siempre que posean ambos elementos (la matrícula deteriorada y la provisional)”, aclaran desde la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA).

Si bien las autoridades trabajan contrarreloj para evitar un caos en los pasos fronterizos durante la temporada alta, se alertó a quienes viajen a los países vecinos para que tomen en cuenta esta información, junto con todas las demás recomendaciones proporcionadas y actualizadas de manera continua por la Cancillería a través de sus canales oficiales de comunicación y las oficinas.

No obstante, como es incierto cuándo recibirán las matrículas definitivas, las consultas a los Registros de la Propiedad se multiplican a diario, pero en la mayoría de los casos, las respuestas siguen siendo negativas.

“Recibimos pedidos de patentes que realizamos hace más de cinco semanas, pero no hay un orden claro. Algunas llegan, otras no. Es imposible dar una respuesta concreta a quienes nos consultan todos los días sobre sus patentes”, señalaron desde un Registro Automotor en la región noreste, cerca de la frontera con Brasil y Paraguay.

A esta altura, no son pocos los viajeros que comienzan a considerar la opción de comprar pasajes de avión en el último momento, asumiendo mayores costos.

La impresión de las patentes

La fabricación de los elementos registrales está a cargo de la Casa de la Moneda, un organismo intervenido que, por disposición del Gobierno, dejará de ser el único proveedor de toda la documentación relacionada con la inscripción e identificación de vehículos.

Incluye las chapas patentes provisionales y definitivas, formularios de transferencia y alta de vehículos, y las cédulas de identidad del automotor, conocidas popularmente como la cédula verde.

Para abordar la emergencia, a finales de noviembre se trasladó el equipamiento técnico de la ex Ciccone, ubicada en Don Torcuato, a las instalaciones de la Casa de la Moneda en Retiro.

Tras aproximadamente diez días de desarme, traslado, armado y ajustes a la máquina, la producción se reanudó, aunque aún no se han dado detalles oficiales sobre la velocidad de trabajo, considerando que los operarios actuales no eran los mismos que desempeñaban esa tarea anteriormente.

Poner al día

Fuentes cercanas al organismo estiman que se esperan producir unas 90.000 patentes metálicas en diciembre y unas 300.000 en enero para “ponerse al día” con los retrasos, lo cual no solucionaría el problema de los usuarios que tienen planeado viajar durante este mes o en la primera quincena de enero.

El desabastecimiento de estos elementos registrales tiene su origen en 2023, cuando comenzaron a registrarse demoras en la producción debido a dificultades para importar insumos esenciales como materiales reflectivos y tinta especial.

A pesar de que las importaciones se flexibilizaron este año, la situación no mejoró y, tras un análisis profundo de las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia, se decidió prescindir de los servicios de la Casa de la Moneda como proveedor exclusivo de formularios, cédulas y matrículas metálicas.

Funcionarios en el puente San Roque González de Santa Cruz, que conecta Argentina con la ciudad paraguaya de Encarnación, explicaron que “hoy, si un vehículo argentino no tiene la patente metálica, no puede ingresar a Paraguay. Tampoco se acepta una cédula de conducir digital de un tercero autorizado”.

Estas cuestiones se resuelven a nivel gubernamental entre ambos países, añadieron en declaraciones al diario misionero Primera Edición.

Cédula verde digital

Los turistas argentinos que planean cruzar las fronteras hacia los países vecinos en su automóvil particular no solo enfrentan el problema de las matrículas, sino también la demora en la entrega de millas de cédulas verdes.

Si bien la cédula digital ha sido una solución temporal que permite la circulación dentro de Argentina mientras se resuelve el problema, para salir del país la situación es diferente.

Aunque teóricamente debería ser aceptada, la realidad muestra que muchos pasos fronterizos siguen exigiendo la cédula física.

Desde la DNRPA explicaron: “Estamos trabajando de manera coordinada con la Cancillería y manteniendo una comunicación constante con las autoridades de los países limítrofes para firmar un Convenio Marco que garantiza la aceptación del documento digital para ingresar, circular y salir del país. Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de coordinar políticas regionales, especialmente porque Brasil y Uruguay también están avanzando en esa dirección”.

El Gobierno, en tanto, está avanzando en un proceso de licitación para asegurar una provisión continua y adecuada.

“Este proceso licitatorio es una de nuestras prioridades y se publicará pronto. No solo se busca resolver la situación actual, sino también optimizar los tiempos de entrega y asegurar la calidad del servicio a largo plazo. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar y transparentar la gestión en esta área clave del sector automotor”, señalaron.