Javier Milei y un acuerdo electoral con Macri en todo el país: “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones”

El presidente Javier Milei se refirió esta mañana a las elecciones de medio término que se avecinan este año y dejó abierta la posibilidad de hacer un acuerdo total con el PRO que lidera Mauricio Macri.

“Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones”, dijo el Presidente al ser consultado por Luis Majul (radio El Observador) sobre cuál sería la alianza ideal que le gustaría concretar con la fuerza política que encabeza el fundador del partido amarillo. “Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, apuntó.

En cuanto al rol que tendría el jefe de PRO, Milei señaló: “Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria”; de todos modos aclaró que “la discusión de cargos no es interesante”.

De todos modos, insistió con que no considera posible un acuerdo a medias. “Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal…”, agregó en referencia a las diferencias que pueden existir incluso siendo aliados. “Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, enfatizó.

En el mismo sentido, Milei destacó que él siempre reconoció el valor de muchas figuras de PRO y como prueba de ello enumeró a los que forman parte de su gabinete: “Están Patricia Bullrich, Luis Petri, ‘Toto’ Caputo, Federico Sturzenegger… Incluso el Congreso funciona aceitado, tiene grandes legisladores de (lo que era) Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo y el Colo (Diego) Santilli”.

“Yo lo que quiero es que gane la libertad, mi único objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y al momento de hacer la cuenta, yo creo que ellos están de este lado, no del de los mamarrachos”, remató.