Histórico: Santa Fe tendrá una nueva Constitución

Después de más de 60 años Santa Fe tendrá nueva Constitución y eso es algo histórico. De Carlos Reutemann para acá todos los gobernadores quisieron cambiarla. Pero nunca, hasta hoy, se consiguieron las mayorías legislativas especiales, dos tercios de cada cámara, que la propia Carta Magna exige para hacerlo. Esta vez sí. Este viernes a la madrugada, en la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados, después de una jornada interminable de rosca política y debate, aprobó con 37 votos a favor y 12 en contra la ley de necesidad de la reforma. El Senado le dio la sanción definitiva unas horas después y luego de eso el gobernador ya quedó facultado para convocar a la elección de los convencionales que escribirán el nuevo texto constitucional. Todo un regalo para Maximiliano Pullaro: el mandatario, reveló en el discurso de cierre Antonio Bonfatti, cumple años este 6 de diciembre.

Todo indica que los comicios de constituyentes se realizarán en abril junto con las internas abiertas provinciales y de acuerdo al texto de la norma no habrá Paso. La Convención estará integrada por 69 constituyentes: 50 por distrito único y 19 serán representantes departamentales. El gobernador también tendrá la potestad de convocar a esa asamblea Constituyente, en un plazo de hasta un año después de los comicios, es decir entre abril de 2025 y marzo de 2026. En principio la idea es que sea después del proceso electoral nacional, que culmina en octubre. Pero si las elecciones de Diputados son sin Paso también podría ser antes de que el mismo comience, es decir a mediados del año próximo.

De cómo resulte la elección dependerá si Pullaro puede ser reelecto o no. Es que la ley, que define los temas sobre los que puede trabajar la Convención, se pronuncia por permitir una reelección para los gobernadores y vicegobernadores del futuro, pero deja abierta a la decisión de los constituyentes si también lo pueden hacer los actuales ocupantes de esos cargos. Varios legisladores de todos los sectores de Unidos anticiparon, en sus discursos y en las notas periodísticas, que así lo impulsarán.

Pero además, los convencionales podrán trabajar de manera abierta -pues no hay paquetes que solo se puedan votar por sí o por no- sobre decenas de temas que reconfigurarán en buena medida las estructuras y el funcionamiento de los tres poderes del Estado, e incorporar nuevos derechos, organismos e instrumentos de participación ciudadana, contemplados en la norma que este jueves tuvo media sanción. No, no será una reforma light, aunque la misma ley dejó -en pos de que se pudiera cerrar el acuerdo- fuera de la agenda que podrá abordar la Convención cuestiones que algunos proponían revisar, como la composición y el funcionamiento del Senado.

Que la reforma constitucional es de sumo interés del gobierno provincial tuvo un signo de confirmación con los movimientos de los funcionarios en los últimos días y horas. Hubo desde gestiones para conseguir pronunciamientos de intendentes del peronismo para que no quedaran solos Omar Perotti y los otros tres diputados de su sector que votaron a favor del proyecto, hasta la visita que integrantes de la plana mayor de la gestión -Fabián Bastía, Luis Persello, Julián Galdeano y Martín Pullaro, entre otros- hicieron este jueves a la tarde a la Legislatura para participar de las últimas negociaciones del texto de la ley.

La senadora nacional Carolina Losada también se sumó a la comitiva y lo hizo para descalificar a Amalia Granata, la legisladora que acusó al gobernador Pullaro de impulsar el proyecto solo para perpetuarse en el poder, porque se fue “de joda” a Europa en lugar de quedarse a dar el debate.

Granata, que viajó para participar de un encuentro en El Vaticano con el Papa y se convirtió en la única ausente de esta sesión histórica, es perdedora en varios sentidos: habrá reforma, su bloque se quebró porque dos de sus diputados (Omar Paredes y Edgardo Porfiri) votaron a favor y además quedó cerrada la posibilidad de debatir la eliminación del Senado en la Constituyente. La mediática había dicho que va a ser candidata a convencional y que su principal propuesta es que Santa Fe tenga una Legislatura unicameral. Desde Italia, transmitió su disconformidad vía redes sociales con varios posts en los que denunció compra de voluntades.