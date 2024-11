Habló el joven acusado de herir a su expareja junto a una prima en Catamarca

Según la información trascendida hasta ahora, en la madrugada del pasado jueves, en San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, una joven de 20 años sufrió un brutal ataque con arma blanca por parte de la expareja y una menor de edad.

El informe policial indicó que a las 05:30 mientras una patrulla realizaba un recorrido de rutina sobre la Calle 5 de noviembre, más precisamente a la altura de la escuela 9 de Julio, fueron solicitados por un grupo de personas que se encontraban sobre dicha calle, entre los que se logró visualizar una mujer con su rostro cubierto de sangre.

Tras brindarle asistencia, la víctima fue identificada como Leiva Aguirre Natalia Alejandra de 20 años de edad, DNI N° 45.881.797, Ddo Casa S/N°, Calle 5 de Noviembre casi intersección de calle José Cubas, Loteo Soria de esta Ciudad Capital.

La mujer relato a los policías que a las 04:10 aproximadamente, se junto con su ex pareja de nombre Farias Jose de 24 años y con su prima de nombre Brisa Leiva de 16 años de edad, en la rotonda ubicada en la localidad de San Antonio, mas precisamente en inmediaciones al Salon de fiesta los Contadores, y que luego de entablar una discusión, su prima Leiva Brisa, empuño un arma blanca para luego producirle un corte profundo en su rostro en el sector derecho del pómulo como as{i también le produjo un corte en el sector Izquierdo del abdomen para luego darse a la fuga junto al Sr. Farías José ( su ex pareja ), al mando de una motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ 250 de color azul.

Natalia decidió volver a pie hasta su domicilio pensando que no fue de gravedad las lesiones que le produjeron; al cabo de unos minutos se hizo presente la unidad del SAME N° 24 con el Dr. Quevedo quien luego de asistirla determinó su traslado al Hospital San Juan Bautista.



La versión de José Farías sobre el hecho de sangre en Fray Mamerto Esquiú dista mucho de las versiones periodísticas conocidas hasta ahora,

El joven explicó que la confrontación comenzó cuando su expareja lo persiguió tras ver una publicación en las redes sociales.

Aseguró que su única intención fue evitar el conflicto, pero que al ser alcanzado por su expareja se generó una pelea entre ella y la prima de la misma, sin que él participara en la agresión.

Farías, destacó que existen cámaras de seguridad que respaldan su versión de los hechos y afirmó que no tuvo participación en la pelea ni en las acusaciones de violencia.

Textualmente, manifestó: “Se agarraron a pelear y la prima sacó algo y le empezó a hacer cortes y yo traté solamente de separar… las cámaras están ahí, hay prueba que yo a ella en ningún momento la toqué; después yo la llamé a la madre comentándole lo que había pasado y la madre me amenazó y me dijo que me iba a denunciar, que yo le hice todos los cortes y que ella me iba a escrachar en el Facebook. Escracharon mi taller. Tengo mensaje de la misma madre, audios, todo lo que me mandó la madre. O sea, la misma madre le prestaba la moto a la hija para que me vaya a buscar y se me está acusando de algo que yo no hice, psicológicamente me está haciendo mal y me están quemando mi taller”.