Había una bandera del grupo terrorista ISIS en la camioneta del ataque en Estados Unidos

Al menos 10 personas murieron y 35 resultaron heridas luego de que un hombre embistió con una camioneta a una multitud que celebraba el Año Nuevo en una zona turística de Nueva Orleans, Estados Unidos.

El incidente está siendo investigado como “un acto de terrorismo”, según confirmó el FBI, que asumió el mando operativo de las investigaciones.

Autoridades locales precisaron que el incidente ocurrió a las 3:15 AM del miércoles en el corazón del famoso Barrio Francés de Nueva Orleans.

“Un hombre se abalanzó con un vehículo sobre la multitud en la calle Bourbon Street, matando a varias personas y dejando heridas a otras decenas más. El sujeto intercambió disparos con la policía y ahora está muerto”, señaló el FBI en un comunicado.

El FBI informó que se encontró una bandera del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en el interior del vehículo utilizado por el atacante que mató al menos a 10 personas en Nueva Orleans.

La agencia de seguridad no ha dado más detalles sobre este hallazgo ni sobre posibles vínculos entre el responsable del ataque y la organización extremista. Autoridades continúan investigando el incidente.

El atacante fue identificado como Shamsud Din Jabbar, un ciudadano estadounidense de 42 años originario de Texas.

Reportaron que hay dos israelíes entre los heridos

Al menos dos ciudadanos israelíes se encuentran entre los heridos del ataque ocurrido en el Barrio Francés de Nueva Orleans, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

El Consulado General de Israel en Houston está en contacto con el hospital y con las familias de las víctimas, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha ordenado que un representante del Consulado viaje a Nueva Orleans. Por el momento, no se han dado detalles sobre el estado de los heridos, según recogió el diario The Times of Israel.

Shamsud Din Jabbar, de 42 años, fue identificado como el responsable del atropello masivo ocurrido en el centro de Nueva Orleans durante la madrugada de este miércoles, según informaron los medios New York Post y Times Picayune, que citaron fuentes policiales.

El conductor de la camioneta murió tras un tiroteo con la policía, un hecho que dejó al menos 10 muertos y 35 heridos. Las autoridades ofrecerán más detalles en una rueda de prensa prevista para las 13:00 (19:00 GMT).

La cadena de televisión Fox News señaló que el vehículo utilizado en el ataque habría cruzado la frontera de México a Estados Unidos hace dos días, pero no se sabe si Din Jabbar era el conductor de ese trayecto.

Y New York Post añadió que Din Jabbar era un hombre originario de Texas que sirvió en el Ejército de Estados Unidos.