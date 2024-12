El régimen venezolano reveló que el gendarme catamarqueño “está detenido en Caracas”

El Fiscal General del régimen venezolano, Tarek William Saab, reveló en un diálogo telefónico con el diario Clarín, que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido al cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre, está “recluido en Caracas”. Es la primera vez que se conoce esta información oficialmente, aunque no hay prueba de vida del efectivo argentino, que permanece incomunicado y sin que pueda establecerse donde está exactamente.

Tal como afirmaron a este diario otras fuentes de la dictadura de Nicolás Maduro semanas atrás, el fiscal Saab aseguró que el efectivo argentino está en “excelente estado de salud y está siendo atendido”. Saab no quiso confirmar ni descartar que lo tengan preso en el temible centro de detención y tortura de Caracas conocido como el Helicoide, centro del aparato de inteligencia de Nicolás Maduro.

Saab accedió a una entrevista con este diario por escrito y también a un diálogo telefónico, pero se limitó a hablar sólo del caso del gendarme Gallo, al que el viernes acusó de tener “vinculación a acciones terroristas” en Venezuela. En la entrevista con Clarín, también vinculó a Gallo con actos de “conspiración, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación al terrorismo”, que bajo la jurisprudencia chavista implican penas de reclusión de 6 a 30 años, aunque se negó a hablar de las pruebas con las que se lo acusa.

Saab no dio prueba de vida de Gallo, cuya situación se complica cada día más, en el medio de los duros choques del gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con el régimen de Nicolás Maduro, quien curiosamente todavía no se ha referido al caso, a pesar de que, según la información de este diario, lo sigue de manera personal.

Al preguntársele a Saab si Nahuel Gallo estaba encarcelado solo o en compañía de otros extranjeros afirmó: “Él forma parte de una trama donde hay varios extranjeros. Yo creo que es que ustedes están haciendo la noticia. Mi opinión es que la están haciendo muy errada. Porque pareciera que él fue detenido de manera aislada. No, él forma parte de un entramado lamentable donde mercenarios de nacionalidades extranjeras tenían el móvil común de ingresar ilegalmente a nuestro país. Ilegalmente. Algunos son funcionarios o agentes de Estado. Otros no. Hay, aparte del argentino, mexicanos, estadounidenses, españoles y colombianos. O sea, él no es el único, por Dios”.

La siguiente conversación forma parte del diálogo por escrito que Saab respondió a Clarín este sábado, antes de mantener una conversación telefónica.

-¿Dónde está alojado Nahuel Gallo?

-Esa información por ahora es reservada, en vista de la entidad de los delitos investigados.

-Ni su familia ni el gobierno argentino ha recibido una prueba de vida. ¿Usted la puede dar?

-El señor Nahuel Gallo se encuentra bien de salud y su integridad ha sido respetada como obligan la ley y la Constitución.

-¿Dónde y cuándo fue detenido con exactitud?

-Ya informamos que fue detenido al haber intentado ingresar irregularmente desde Colombia a la República Bolivariana de Venezuela el 8 de diciembre.

-¿Por qué razón exacta está detenido?

-Su ingreso fue irregular, e información de inteligencia lo vincula a la planificación de acciones desestabilizadoras y terroristas en territorio venezolano.

-¿Cuáles son las pruebas en su contra? Ustedes no las han mostrado.

-Serán presentadas en su momento.

-Pero lo procesaron por terrorismo, es una acusación muy fuerte. ¿Cuáles son exactamente las pruebas?

-Al señor Gallo se le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación.

-¿Qué pena le corresponde en Venezuela a una acusación como la que le hicieron?

-A) Conspiración, de 8 a 16 años de prisión. B)Terrorismo, de 25 a 30 años de prisión. C) Financiamiento al Terrorismo, de 15 a 25 años de prisión. D) Asociación, de 6 a 10 años de prisión. El señor Gallo será juzgado en base a las pruebas recabadas y será en un tribunal venezolano donde se debatan las pruebas y se determine su implicación.

-Usted habla de un supuesto plan criminal oculto. ¿A qué se refiere?

-El señor Gallo está involucrado en la planificación y ejecución de graves delitos contra la seguridad del país.

-Ustedes hablan de un grupo de ultraderecha que iba a cometer actos terroristas. ¿A qué personas se refiere en esos “grupos”, con nombre y apellido?

-Eso forma parte de la investigación y por ahora no puedo revelar esos detalles.

-Pero la familia de Nahuel Gallo y su pareja en Venezuela muestran lo contrario. Muestran pruebas de que fue una visita familiar.

-Entiendo que la prensa afín al gobierno argentino y sus voceros tratan de construir la imagen, sin lograrlo, de un hombre impoluto para el señor Gallo. La información recabada en la investigación es muy diferente. Sus contradicciones al declarar han sido esclarecedoras para el proceso penal en curso. El gobierno argentino, y en especial la ministra Bullrich, como dijimos en nuestros comunicados, están claramente vinculados con su envío a Venezuela y las acciones que venía a ejecutar. Entonces usted debe preguntar a la muy cuestionada ministra Bullrich de un muy terrible historial público: ¿por qué y quién autorizó su viaje a Venezuela? ¿Por qué ella amenazó previamente con enviar gendarmes a Venezuela? Todos los argentinos conocen la oscura historia de la ministra Bullrich, su periplo donde ejecutó acciones armadas y secuestros hasta su postura sionista y de ultraderecha que hoy representa.

-¿Qué juez interviene?

–Esa información es reservada por el momento.

-¿Tiene abogado defensor Gallo, tal como manda la ley?

-Él está recibiendo asistencia pública. Todo ciudadano recibe asistencia jurídica pública

-Pero el Gobierno argentino intenta asistirlo. ¿Por qué no le permiten al gobierno asistirlo?

-Desconozco qué acción ha hecho el gobierno argentino, más allá del lamentable show de ayer, donde Bullrich se burló y usó a los familiares, en el falso intento de asistir al señor Gallo: cuando ella misma lo involucró en esta trama.

-¿Por qué no le permiten a su pareja que lo visite?

-Por ahora eso no es posible. Ahora bien, quisiera sí profundizar más en esta coartada que sospechosamente marca a la gran mayoría de los mercenarios extranjeros de múltiples nacionalidades detenidos por intentar acciones violentas contra el pueblo venezolano: es absolutamente irreal y a todas luces se entiende es una burda excusa premeditada, el decir que dichos mercenarios venían ilegalmente a Venezuela a “visitar a sus novias venezolanas”. Entonces, según esa matriz, dichos sujetos mantienen romances a control remoto con decenas de venezolanas y acordaron todos ellos verlas al mismo tiempo: cabría preguntarse si en esas decenas de países no hay mujeres de sus propias nacionalidades para entablar una relación amorosa y entonces vienen a buscar pareja a Venezuela. Pues resulta todo ello el capítulo de una novela de terror y ficción: pues la gran mayoría de los mercenarios detenidos expresaron venir al país ilegalmente por las trochas y caminos verdes a ver sus presuntas “novias venezolanas”.

-¿Por qué lo mantienen incomunicado? Es un derecho de él comunicarse con su familia y con sus abogados.

-El señor Gallo está siendo investigado y procesado por delitos extremadamente graves que buscaban atentar contra la paz del país.