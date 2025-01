El juez Gershani Quesada asumió su responsabilidad por llevar a una nena en el baúl de su auto

El Juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada eligió Radio TV Valle Viejo como medio para hacerse cargo de haber cometido una infracción de tránsito grave que se viralizó el Tik Tok.

El video muestra cuando un automóvil cruza el puesto caminero de Las Rejas con una menor de edad en el interior del baúl. “Tengo la obligación de decir la verdad”, sintetizó el juez, quien marcó que “lo que se ve es lo que pasó”.

“Me parece prudente, si bien es un tema de índole personal, que hace a mi responsabilidad o irresponsabilidad en este caso como padre, soy una persona pública y es mi obligación dar las explicaciones del caso, aunque me perjudique”, señaló Gershani Quesada.

El juez reconoció que manejaba el vehículo, que era 6 de enero y al salir de trabajar se dirigió a un corralón a comprar material. “Mi nena más chica venía de Tucumán y quería verme. Yo tomé la decisión de subirla al vehículo y llevarla a casa, vivo cerca del puesto caminero, un poco más arriba”, contó.

Gershani Quesada desligó además al personal policial, aclarando que advirtieron la presencia de su hija en el auto: “A sabiendas que me iba a dirigir un poco más adelante me permiten el paso, fue un acto de comprensión de la situación, no un acto de desaprensión. Y hoy estoy acá para pedir disculpas especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así”.

El juez expresó que muchos de los policías que están en los controles “son muy jóvenes, recién salidos de la escuela de cadetes” y estuvieron haciendo su trabajo. También ofreció sus disculpas para la madre de su hija: “Se angustió de una manera increíble con todo esto y no está para recibir angustias”.

Remarcó que “el error es todo mío” y que como padres “tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso, afortunadamente no pasó nada, sino me lamentaría le resto de mi vida”, dijo.