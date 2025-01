Ejemplo de vitalidad: tiene 84 años y trabaja con un tractor en su campo de Entre Ríos

A sus 84 años, Marta es un verdadero ejemplo de vitalidad y dedicación. Vive junto a sus hermanos, Raquel de 80, Miguel de 82 y China de 90, en un campo en Villa del Rosario, en el Departamento Federación, una de las zonas citrícolas más importantes de Entre Ríos.

Los hermanos, quienes han vivido toda su vida en el campo, siguen realizando los quehaceres diarios con una energía admirable. Aunque cada uno tiene una tarea asignada, Marta es, según sus hermanas, la más inquieta y la que siempre se levanta temprano para comenzar su jornada.

Su trabajo favorito es andar en tractor, una tarea que realiza con entusiasmo y dedicación. “Le pongo agua, controlo que funcione y coloco gasoil”, explicó Marta con una sonrisa. Además, le gusta medir la cantidad de lluvia que cae en el año y anota cuidadosamente los datos en un cuaderno, como parte de su seguimiento personal sobre el clima de la zona.

Marta en el tractor

“Siempre vivimos acá los cuatro, nos gusta mucho la naturaleza y el campo”, dijo Marta, destacando que, a pesar de su edad, nunca dejaron de realizar los trabajos rurales. Juntos cuidan con esmero su huerta, donde cosechan una gran variedad de verduras: zapallo, zanahoria y otras hortalizas que utilizan en sus comidas diarias.

Raquel y China

Marta también recordó cómo comenzó a trabajar en el campo. “Antes era costurera, pero después de los 50 años comencé a trabajar acá en el campo. El taller de costura cerró, trabajé un poco como costurera particular, pero como la ganancia era poca y no alcanzaba para vivir, me dediqué a estos trabajos”, explicó.

Todas las mañanas recorre el campo

La huerta, además de ser su fuente de sustento, es también la base de las recetas caseras que preparan. “En la huerta tenemos de todo”, dijo Marta.

China, la hermana de 90 años, es la encargada de la cocina y añadió: “Hacemos todo casero, muy poco compramos fuera. Amasamos pan, hacemos ñoquis y tallarines”.

A pesar de la edad, la energía y el amor por su tierra de Marta y sus hermanos no ha disminuido. Con trabajo, dedicación y un profundo vínculo con la naturaleza, siguen adelante en su vida rural, demostrando que la vitalidad no tiene límites de edad.