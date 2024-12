Echaron al jefe y subjefe de la Policía de CABA por la fuga de presos en Liniers

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, echó al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad, luego de que, en la noche del lunes, 17 presos se escaparan de la comisaría N°9, ubicada en el barrio porteño de Liniers.

El ministro de Seguridad local, Waldo Wolff, en conferencia de prensa, presentó a las nuevas autoridades: el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor, Carla Mangiameli, se desempeñarán como jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, respectivamente.

“Estos cambios que estamos proponiendo no son solamente en la cúpula, si no también en la plana mayor y que vamos a definir en las próximas horas. Tenemos sobrepoblación, pero eso no quita que tengamos la obligación de preservar a los vecinos. Nos hacemos cargo y vamos a ser sumamente inflexibles”, advirtió Wolff.

Por otra parte, indicó que “hay una tarea de la Justicia que va a debatir las responsabilidades humanas de las fugas” y que, desde el Gobierno de la Ciudad “son querellantes”. “No hay excusas, tenemos problemas edilicios, las heredamos, pero no podemos cometer errores”, añadió.

Posteriormente, informó que están realizando una investigación penal y reiteró que van a “remover a la cúpula” porque “no se pueden fugar 17 personas a través de un boquete y enterarnos dos horas después”.

Desde el Ejecutivo porteño, comunicaron que se puso en marcha “una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio” y que, para ello, se encuentran trabajando con el fiscal general, Juan Mahiques, con la intención de realizar una investigación “exhaustiva al interior de la fuerza para determinar responsabilidades”.

Paralelamente, la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) están llevando adelante “requisas y controles” de manera “intensiva y profunda”. Además, los Ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, a través de la Policía Federal, están trabajando mancomunadamente en la búsqueda de los evadidos.

“Por ahora solo hay un capturado, la causa está bajo secreto de sumario”, concluyó el ministro.