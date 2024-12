Durán Barba: “El papa Francisco tiene la obligación moral de interceder por el gendarme argentino”

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, uno de los principales asesores del ex presidente Mauricio Macri cuando triunfó en las elecciones de 2015, cuestionó duramente esta noche de lunes al papa Francisco por su indiferencia y neutralidad ante la detención, secuestro o desaparición del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo.

Cuando iba a ser consultado sobre el conflicto entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri, en el canal La Nación+, el politólogo prefirió continuar con la línea periodística que se dejaba de tratar en ese momento, y lanzó: “Brasil está haciéndose cargo de los asuntos de Argentina y Lula tiene una buena relación con estos tipos de Venezuela, creo que podría ser una fuente para ayudar. Y me ha sorprendido mucho que el Papa no haya hecho una gestión por un con nacional argentino, porque él tiene muy buenas relaciones. Nombró un nuncio que escogió Maduro, un arzobispo que escogió Maduro. El Papa tiene una íntima relación con Maduro”.

A continuación, Durán Barba sentenció: “Yo creo que tendría una obligación moral, no solo como líder religioso, pero también como con nacional de un gendarme argentino, de hacer algo. Creo que es una de las peores dictaduras que han habido, es un gobierno desastroso, viola los derechos humanos y debemos hacer todo lo que sea para lograr la libertad de nuestro compatriota”.

En ese tramo, el periodista que lo entrevistaba resaltó que incluso el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le envió una carta al Papa pidiendo justamente por la situación de Gallo, a lo que el ecuatoriano insistió: “Es una obligación moral, es un gendarme que está secuestrado, es argentino. Yo no lo entiendo. El Papa ayer salió para atacarle a Milei y hacer una serie de críticas del gobierno, y no salió para presionar a un dictador con el cual tiene excelente relación. No olvidemos que en cuanto se produce el comicio último y estando en pleno conflicto, el Papa hizo presentar al nuncio sus cartas credenciales en medio del conflicto para dar un apoyo a Maduro. Entonces, si tiene tan buena relación, que nos ayude un poco”.