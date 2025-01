Declaró la enfermera acusada de matar bebés en Córdoba: dijo que es inocente y que “hoy no podría volver a tocar a un niño”

Brenda Agüero, la enfermera acusada deenvenenar a cinco bebés recién nacidos con potasio en el Hospital Neonatal de Córdoba, e intentar matar a otros ocho, declaró esta mañana en el marco de la segunda jornada del juicio en su contra. Tras hablar durante casi una hora, la mujer aceptó contestar preguntas de índole personal y aseguró, entre varias cosas, que “es inocente”.

“Hoy no podría volver a tocar a un niño”, dijo Agüero, quien aseguró que fue agredida dentro de la cárcel por la mediatización del caso. Asimismo, admitió que los fallecimientos de ocurrieron, aunque reiteró que no tiene relación con el hecho.

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, agregó. Luego, remarcó que el caso “convirtió el sueño de su vida en una pesadilla”.

“No podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida”, aseguró.

En su testimonio, sostuvo que se sintió atacada injustamente y que pese a “todo lo que dijeron”, se demostró que nada era cierto. “Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían”, añadió.

Agüero, más tarde, detalló el proceso para entrar al área de Neonatología del hospital.

“En medio de todo lo que yo estaba buscando apareció el Materno Neonatal y quedé enamorada de ese hospital, quería trabajar ahí”, relató.

“Me recibí, dejaba todas las semanas el currículum, hablaba toda la semana con gente de recursos humanos hasta que un día recibí un llamado para presentarme ya para una entrevista y trabajar en el hospital. Fui, y allí quedé en el hospital hasta el día de mi detención”, señaló.

“Recibí muchos no antes de ingresar, pero yo quería hacerlo. Estaba fascinada con ese hospital”, dijo al respecto.

La enfermera apuntó contra los medios por la construcción de la imagen que se hizo en su contra y remarcó que jamás le haría daño a nadie.

“No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro”, añadió.

“Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología”, continuó.



De igual manera, la mujer explicó por qué aceptó hablar en esta jornada, aunque sin responder preguntas específicas del caso y del expediente.

“Dije que voy a declarar, pero como dijo mi abogado, yo tengo el expediente de manera virtual y me lo entregaron hace pocos días pero quiero hacerlo”, dijo ante una pregunta del Tribunal.