Cristina Kirchner insistió con que el fiscal Nisman se suicidó

En el décimo aniversario de la muerte de Alberto Nisman, Cristina Kirchner insistió con la versión de que el fiscal se suicidó y coincidió en que la hipótesis del homicidio en las torres de Le Parc de Puerto Madero es una “insostenible mentira”.

La postura de la exmandataria fue manifestada a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso mensaje del senador Oscar Parrilli en el que apuntó contra la Justicia por avalar la versión del crimen y también contra los medios de comunicación por seguir hablando de “su asesinato inventado”, según definió.

El texto del legislador, avalado por la presidenta del PJ Nacional, cuestionó al juez Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, quien días atrás ratificó que Nisman había sido asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).

“Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano”, dijo Parrilli en su tuit.

Y preguntó: “¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal – cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado – lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira”.

Horas antes, el legislador de Unión Por La Patria había señalado:“Acá lo que estamos viendo es que fue un suicidio, que se mató y están inventando un supuesto homicidio”.