Catamarca: viralizan video de mujer destrozando el auto de su ex pareja

Esta mañana de miércoles, la publicación de tres videos en redes sociales iba camino a ser 3.000 veces compartida e n Facebook, mostrando las imágenes de una joven alterada, que primero aparece siendo filmada desde un automóvil conducido por quien habría sido su pareja, mientras ella va en moto insultándolo.

Por los videos, se puede inferir que tienen una hija en común, y su tenencia sería una de las situaciones en disputa.

Dos de los videos publicados son particularmente violentos, y fueron subidos a la red por la usuaria de Facebook Nancy Luna, quien se presenta como madre del joven que va en el automóvil. En esas imágenes puede observarse cómo la mujer destroza algunos vidrios del frente y de los laterales del vehículo.

Acompaña a los videos la siguiente publicación de Nancy Luna: “Aqui la progenitora de mi nieta cumpliendo con la amenaza de romperle el auto a mi hijo( esta es la tercera vez q lo hace) ,ahora falta que cumpla con matarlo dijo que no va a parar. Tiene mas de una decena de denuncias entre ellas tres penales en su contra con fotos,audios ,filmaciones y testigos aún asi la justicia solo le dan perimetrales las cuales nunca las cumple. Mi hijo ni trabajar tranquilo puede con esta desquiciada. Ella reclama que hace 6 dias no ve a su hija y si es verdad pero lo q no dice que ella misma impide el contacto con la nena. Todo esto lo hace porque mi hijo no accede a sus pretenciones. Él pasa religiosamente su cuota alimentaria, salario, obra social , paga colegio privado y los remedios cuando se enferma la menor y aún asi todo es poco. Expongo esto porque estamos hartos. Se que verguenza no le va a dar porque no la tiene. Hace 4 años que venimos padeciendo a esta enferma”.