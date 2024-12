Catamarca: reclamo de trabajadores del Hospital San Juan Bautista

Laura Mercado, jefa del sector Clínicas del Hospital San Juan Bautista, habló esta mañana de martes con Radio TV Valle Viejo sobre la problemática que tienen por el pago de guardia, y la intención de disminuir los horarios de guardia.

La trabajadora considera insuficiente el número de enfermeros, respecto a la cantidad de pacientes, y esperan una reunión de esta tarde en el Ministerio de Salud, para buscar una solución.

-¿Cuál es la situación?

-Nosotros cumplimos planta y hacemos guardias como horas extra. También tenemos personal que es exclusivamente de guardia. Hace unas dos semanas, más o menos, nos informaron de que había problemas con el pago de guardia y que querían disminuir, querían que la enfermería disminuya las horas de guardia, cosa que es imposible debido a la falta de recursos humanos. Nosotros tenemos un faltante, bastante de recursos humanos, ya que se jubilaron enfermeras y no se reponen la cantidad de enfermeras que necesitamos. Se reponen, pero lo hacen como modalidad de guardias.

-Podemos decir que día a día se aumenta y es mayor la demanda de pacientes que ingresan al hospital.

-Sí, así es. Obviamente que la situación económica para todos es complicada, es difícil. Entonces toda la gente, la mayoría viene al hospital y el hospital está lleno de pacientes. Entonces es muy difícil el número de enfermeros con la cantidad de pacientes. Por eso se requiere una cantidad determinada de enfermería. Ya se ha decretado, ya hay una resolución con respecto a la reducción en cuanto a las guardias.

-¿Ya se sabe de qué número a qué número, por ejemplo?

-No, todavía no. Estamos en eso, estamos en alerta porque se le ha dado orden al jefe de enfermería, el jefe de departamento, que se disminuyan las horas de enfermería. Situación que él no ha aceptado. Hoy tiene una reunión el director de emergencias en el ministerio. El jefe nuestro presenta un informe con la cantidad de horas que se requieren para cubrir la demanda, considerando que en estos meses tenemos licencias.

-Esta reducción preocupa teniendo en cuenta las crisis que vivimos y lo que se va a llegar a ganar, que se va a disminuir.

-Exactamente, ahí quería llegar. Nosotros tenemos una cantidad determinada de 26, 27 enfermeros que son con contrato de guardia, que realizan planificación de planta. Situación que es complicada para el personal de enfermería. Son 120 horas que ellos deben cumplir al mes. Entonces, disminuir las horas significa que ellos van a disminuir su ingreso. Y el sueldo de ellos, las 120 horas, llega a los 400, 500 mil pesos, no más de eso. Entonces, es difícil para una enfermera tener que pagar un boleto de ida y vuelta al trabajo, que vos sabés cuánto sale. Al mes se hace un gasto. Si vos sumás los gastos que tenés con los niños y todo lo demás, es muy difícil sobrellevar la situación económica.

-¿A la fecha se han pagado las guardias? ¿Están en tiempo y forma?

-Ahora se ha pagado en tiempo y forma. Hay meses que se ha demorado un poco. Mayormente nos preocupa la gente que es solamente de guardia, porque a veces no logran cumplir con sus obligaciones de las tarjetas de crédito y todas esas cosas. Se les hace difícil, porque la última vez pagaron después del 25. Pero estamos siempre con ese miedo y esa incertidumbre si nos van a pagar todas las guardias, porque a veces se olvidan de pagarte dos o tres guardias. O dicen, bueno, mira, este mes te quedo debiendo tres guardias y así. Es difícil esta incertidumbre. Hoy a las 15 horas tenemos reunión en el hall del hospital, en el hall principal, y para esperar a ver qué es lo que dicen desde el Ministerio de Salud, si se va a disminuir o no, si está firme la decisión de disminuir las horas y ver qué solución, qué medida vamos a tomar.

-¿Qué sería el punto de preocupación?

-Reducción en las horas extras, en lo que sería guardias. En lo que sería guardias. Así que, bueno, estamos en la espera de eso, a ver qué es lo que dice hoy el ministro, qué es lo que le dice el director de emergencia. Eso lo sabremos a las 15 horas recién.