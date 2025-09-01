Radio TV Valle Viejo
Zijin-Liex reforzó su compromiso con la Salud Pública de Fiambalá

En el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional, Zijin-Liex concretó hoy una entrega de insumos y equipamiento al Hospital Distrital “Dr. Luis Agote” de Fiambalá. La donación incluyó un horno microondas y un termotanque, además de materiales de curación esenciales —gasas y apósitos— y artículos de limpieza de uso general. Se trata de elementos fundamentales para optimizar el trabajo diario del personal de salud y mejorar el servicio que recibe la comunidad.

El acto de entrega contó con la presencia del Director de ESG de Zijin-Liex, Fabio Yue; el Gerente de Responsabilidad Social, Jorge Reinoso; el Jefe del Área Programática N°15, Dr. Omar Arce; el Director del hospital, Dr. Simón Lindor Quintar, y la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Fiambalá, Lic. María Soledad Ocampo, junto a integrantes del área de Responsabilidad Social de la compañía.

Desde la empresa destacaron que, como parte del acuerdo, la provisión de insumos de limpieza se mantendrá de manera mensual, garantizando continuidad en el acompañamiento. Al tiempo que el Dr. Omar Arce expresó su agradecimiento por el aporte recibido, al que calificó como “un paso primordial para fortalecer el funcionamiento del nosocomio local”.
La iniciativa se inscribe en una estrategia de trabajo colaborativo entre la empresa y el hospital, orientada a dar respuesta a necesidades prioritarias del sistema de salud. En línea con los valores del Grupo Zijin —basados en la responsabilidad, la cooperación y el compromiso social—, este aporte refuerza la idea de que el desarrollo económico debe ir acompañado por acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

