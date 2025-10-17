La empresa Zijin-Liex dio inicio a la tercera edición del Programa de Prácticas Profesionalizantes Supervisadas, una iniciativa que busca fortalecer a los futuros técnicos en el campo profesional.

Gracias al Convenio de Cooperación Estratégica con el Instituto de Educación Superior de Fiambalá, cuatro estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial pudieron participar y experimentar los diferentes procesos que se desarrollan en el campo de la minería moderna.

El equipo de Responsabilidad Social de la compañía fue el encargado de darles la bienvenida en la Planta de Procesos. Luego, bajo la supervisión de jefes de área y técnicos especializados, los estudiantes se fueron integrando a los distintos sectores de la planta, donde se capacitaron en Protección Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, entre otros.

Una vez más, Zijin-Liex reafirma su compromiso con la formación profesional, el desarrollo local y el fortalecimiento del vínculo entre la industria y la comunidad de Fiambalá