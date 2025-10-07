Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Zijin-Liex acompañó la fiesta del Día del Adulto Mayor en Fiambalá

El pasado 1° de octubre se celebró la Fiesta del Día del Adulto Mayor, una jornada organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Fiambalá, bajo la coordinación de la profesora Griselda Carrizo. El encuentro reunió a una gran cantidad de vecinos de distintos barrios y sectores de la comunidad.

En esta edición, el Departamento de Responsabilidad Social de Zijin-Liex no tan solo apoyó los talleres y actividades recreativas con adultos mayores; también cooperaron brindando insumos para la merienda compartida que disfrutaron los asistentes.

El evento se consolidó como un espacio de integración, donde se destacó la importancia de reconocer la trayectoria y el rol social de quienes forman parte del acervo cultural de Fiambalá.

Desde la empresa consideran que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para acompañar a los diferentes sectores de la sociedad y favorecer el envejecimiento activo, la integración intergeneracional y una comunidad más solidaria.

  • Zijin-Liex acompañó la fiesta del Día del Adulto Mayor en Fiambalá

    Zijin-Liex acompañó la fiesta del Día del Adulto Mayor en Fiambalá

    El pasado 1° de octubre se celebró la Fiesta del Día del Adulto Mayor, una jornada organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Fiambalá, bajo la coordinación de la profesora Griselda Carrizo. El encuentro reunió a una gran cantidad de vecinos de distintos barrios y sectores de la comunidad. En esta…

  • La Mutual Banco de Catamarca emitió un comunicado por el intento de expropiación de su predio deportivo en Valle Viejo

    La Mutual Banco de Catamarca emitió un comunicado por el intento de expropiación de su predio deportivo en Valle Viejo

    Como informáramos, el Club Banco está en alerta por el intento de expropiación en Valle Viejo. Domingo Quiroga, presidente de la Mutual Banco de Catamarca, denunció que el Concejo Deliberante de Valle Viejo, a través del concejal Franco Iramaín, presentó un proyecto para expropiar el predio de la institución en Pozo El Mistol. Quiroga calificó…

  • Catamarca: lanzamiento de “Aprendiendo a Salvar Vidas en la Escuelas” en Valle Viejo

    Catamarca: lanzamiento de “Aprendiendo a Salvar Vidas en la Escuelas” en Valle Viejo

    La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo participó del lanzamiento del Proyecto “Aprendiendo a Salvar Vidas en las Escuelas”, en el Centro Educativo N°3 “María Emilia Azar”, a través del cual se va a trabajar en todas las escuelas de la provincia con el objetivo de concientizar sobre la prevención de accidentes. Carrizo…

  • Comparan el recital de Milei con el baile de Cristina en 2013 cuando había saqueos en Tucumán

    Comparan el recital de Milei con el baile de Cristina en 2013 cuando había saqueos en Tucumán

    La presentación del libro del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, convertida en un espectáculo con formato de recital de rock, generó polémica en redes sociales y abrió un debate que lo emparenta con una vieja crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner: el histrionismo y la puesta en escena personal por encima de la…

  • Catamarca: concejal de Pomán denunció falta de transparencia e irregularidades del intendente Gordillo

    Catamarca: concejal de Pomán denunció falta de transparencia e irregularidades del intendente Gordillo

    Luego del anuncio del intendente Francisco Gordillo de un aumento salarial del 10% a los empleados municipales —que además será abonado en dos partes—, la concejal Maricel Quinteros se expresó públicamente cuestionando el accionar del jefe comunal y destacando el verdadero origen de dicho incremento. “Es importante dejar en claro que gracias a la lucha…

  • El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado

    El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado

    El Gobierno confirmó a través de un comunicado que pedirá la extradición a Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico. “La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3