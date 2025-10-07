Zijin-Liex acompañó la fiesta del Día del Adulto Mayor en Fiambalá

El pasado 1° de octubre se celebró la Fiesta del Día del Adulto Mayor, una jornada organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Fiambalá, bajo la coordinación de la profesora Griselda Carrizo. El encuentro reunió a una gran cantidad de vecinos de distintos barrios y sectores de la comunidad.

En esta edición, el Departamento de Responsabilidad Social de Zijin-Liex no tan solo apoyó los talleres y actividades recreativas con adultos mayores; también cooperaron brindando insumos para la merienda compartida que disfrutaron los asistentes.

El evento se consolidó como un espacio de integración, donde se destacó la importancia de reconocer la trayectoria y el rol social de quienes forman parte del acervo cultural de Fiambalá.

Desde la empresa consideran que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para acompañar a los diferentes sectores de la sociedad y favorecer el envejecimiento activo, la integración intergeneracional y una comunidad más solidaria.