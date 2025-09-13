Zijin inició su producción en Fiambalá y marca un nuevo camino en el desarrollo de la minería del Litio

Este viernes quedó formalmente inaugurada la planta productora de carbonato de litio del proyecto Tres Quebradas, en Fiambalá, Tinogasta, operado por la empresa minera china Zijin-Liex. Se trata de un acontecimiento histórico en la minería de la provincia, ya que es el segundo proyecto de litio en producción en Catamarca, después de Fénix.

La puesta en marcha de Tres Quebradas no solo implica más producción minera, sino también un salto cualitativo, ya que el carbonato de litio que se obtiene sale con valor agregado, listo para su incorporación en la industria global de baterías.

El acto oficial contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el presidente de Zijin, Chen Jinghe; el CEO en Argentina, Gao Jianneng; el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot; la senadora nacional Lucía Corpacci; la diputada nacional Silvana Ginocchio; el intendente Raúl Úsqueda, legisladores, funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales. En la ceremonia, además de la puesta en marcha, se repasaron los hitos de la construcción de la planta -que comenzó en el primer semestre de 2022- y se llevó a cabo un recorrido por la línea de producción.

El presidente y fundador de Zijin, Chen Jinghe, subrayó la magnitud y los desafíos del proyecto. “Estoy muy feliz de reunirme con ustedes en Fiambalá y presenciar la puesta en marcha oficial del proyecto de carbonato de litio con una producción anual de 20.000 toneladas. Desde que iniciamos los trabajos en Tres Quebradas en 2022, nuestros equipos en Argentina y China trabajaron unidos, completando tareas de ingeniería y puesta en marcha con gran eficiencia. Este proyecto ahora está completamente en producción y quiero expresar mi mayor respeto a todos los que hicieron esto posible”, destacó, e hizo hincapié en la segunda fase del proyecto: “El trabajo preliminar de la fase II está avanzando de manera ordenada. Prevemos aumentar la capacidad de producción usando tecnología de adsorción avanzada, más eficiente y amigable con el medio ambiente. Creemos firmemente que, con el apoyo de los gobiernos argentinos y la colaboración de nuestros equipos, Tres Quebradas se convertirá en un proyecto de referencia global en la industria de litio ecológico y verde”.

La empresa proyecta inicialmente una producción anual de 20.000 toneladas de carbonato de litio de grado industrial, volumen que representa un hito para la minería provincial, ya que se traducirá en nuevas fuentes de trabajo directo e indirecto, oportunidades para proveedores locales, ingresos por regalías, aportes para obras públicas y un fuerte impulso exportador.

El gobernador Raúl Jalil destacó que “hemos llegado a este día de inauguración, trabajando en conjunto para lograr el objetivo: exportar carbonato de litio. Tenemos una idea de provincia, sabemos que la minería es un recurso no renovable, pero para eso trabajamos en obras de infraestructura. Ustedes (por Zijin) están invirtiendo 22 millones de dólares en una línea eléctrica que le va a servir a todo Fiambalá, invirtieron en el puente de Medanitos, con el fideicomiso vamos a inaugurar la Terminal y vamos a seguir planificando otras obras”.

Raúl aseveró que “queremos trabajar con otros minerales, esperemos que no sea el primer proyecto y queremos que nos abran la puerta para todo lo que pueda ofrecer Catamarca. Estamos creando empleo con todos los actores. La minería no va a solucionar todos los problemas, pero nos va a dar una ayuda muy importante”.

Antecedente en la provincia

El primer gran hito productivo en materia litífera en Catamarca se dio en 1998 con el proyecto Fénix (en Antofagasta de la Sierra). Después de esa “década dorada” de proyectos en producción, la provincia concentró esfuerzos en la exploración, etapa fundamental que permitió identificar nuevos yacimientos de gran potencial.

Uno de ellos fue precisamente Tres Quebradas, descubierto por el Estado provincial. En 2013, equipos técnicos de la Secretaría de Minería realizaron el primer muestreo en la zona de la laguna, que confirmó la presencia de litio. Ese programa de prospección abarcó todos los salares de la provincia y permitió identificar otras áreas promisorias como Salar de San Francisco, Carachi Pampa e Inca Huasi.

Impacto económico

El proyecto Tres Quebradas no solo significa producción y exportaciones, sino también una fuerte inyección económica en Catamarca. En los últimos meses, Zijin-Liex destinó más de $5.089 millones en compras de insumos y servicios dentro de la provincia, con un impacto directo en proveedores locales de Fiambalá y Tinogasta.

En paralelo, la empresa sostiene 565 puestos de trabajo directos, de los cuales 453 corresponden a catamarqueños (80%), lo que consolida al proyecto como motor de empleo genuino en la región.

Proyección regional

La región de Fiambalá y Tinogasta, con gran potencial minero, ve en este proyecto una oportunidad histórica de crecimiento. “Por primera vez se explota este recurso con escala industrial, y eso significa empleo directo y multiplicador: por cada puesto en producción, se generan hasta diez más en la cadena de proveedores y comercios asociados”, destacaron desde el Ministerio de Minería.

Con esta inauguración, Catamarca consolida su liderazgo como una de las provincias con mayor proyección en litio dentro del país, junto a Salta y Jujuy, pero con un potencial geológico considerado el más importante de la región.