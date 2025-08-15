YPF venderá los mamelucos de Vaca Muerta por el furor que causó Milei

Radio TV Valle Viejo
En el marco del anuncio para transformar sus tiendas Full en un “referente de la gastronomía, los productos regionales y hasta la indumentaria”, el CEO y Presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera comenzará a comercializar el mameluco utilizado por los trabajadores en los yacimientos de Vaca Muerta, junto con ropa técnica de trabajo.

Según supo Noticias Argentinas, Marín contó la propuesta durante un evento realizado en Mendoza, en el marco del cual explicó que buscan replicar el modelo Vaca Muerta en el downstream (estaciones de servicio)”, y consolidar la presencia de la compañía en diversos segmentos comerciales.

La línea de indumentaria técnica se lanzará en paralelo con una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de productos regionales que refuercen la identidad de cada estación.

Fuentes de la petrolera dijeron a Noticias Argentinas que el interés por la ropa de Vaca Muerta aumentó cuando el presidente Javier Milei apareció en público con indumentaria técnica de YPF. 

Pero explicaron que, su alto costo, debido a la tecnología de seguridad que incorpora, hizo pensar a la compañía la necesidad de mandar a confeccionar versiones de imitación del mameluco más accesibles.

La revelación que hizo Milei.

En una reciente entrevista en un canal de streaming, Milei reveló: “¿Sabés como estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín (Horacio), los de YPF”. 

“Esos mamelucos los descubrí cuando fui a Vaca Muerta. Un día lo llamé a Horacio y le dije: ‘Vos me hiciste el tipo más feliz del mundo’… Me dice: ‘¿Por la plata que está ganando YPF?’… ‘No, por los mamelucos’”, dijo el Presidente.

Incluso, Mlei había revelado que se viste con un mameluco de YPF cuando está en la residencia de Olivos, porque le permite jugar con sus perros y hacer “salvajadas”.

Qué quieren hacer con las tiendas Full de YPF

Marín destacó que las tiendas Full superaron en ventas a la principal cadena de hamburguesas del país un mes antes de lo previsto. 

En el último mes, además, se vendieron 3,1 millones de cafés, lo que representa más de dos tercios del mercado nacional.

Además, Marín contó que la rentabilidad de las tiendas se duplicó desde principios del 2024 y aseguró que buscarán cuadruplicarla para mediados del próximo año. 

