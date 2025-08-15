YPF FULL vendió más de 20 millones de cafés en el primer semestre, un 15% más que en 2024

Entre enero y julio de 2025, YPF FULL registró un crecimiento del casi 15% en sus ventas de café frente al mismo período del año anterior, consolidándose como el favorito de los argentinos.
En esos siete meses, se vendieron 20.002.308 cafés, con un promedio diario de 97.700 unidades.
“En FULL trabajamos para ofrecer una propuesta de calidad cada vez más cercana a nuestros clientes. Queremos que nuestra oferta refleje la diversidad de la Argentina, por eso vamos a comenzar a incorporar productos regionales que representen la identidad y los sabores de cada rincón del país”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.
Además, desde YPF explicaron que la propuesta “trasciende el café, con resultados destacados en otros productos durante el mismo período: 29.316.448 medialunas, 4.585.619 hamburguesas -que la posicionan como la segunda en ventas a nivel nacional- y 2.021.036 alfajores Full, reflejando la diversidad y atractivo de su oferta”.
Este posicionamiento es posible gracias a una red de más de 1.114 tiendas en todo el país y al trabajo del Real Time Intelligence Center de Comercialización, que permite analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes.
A partir de estos datos, se puede optimizar la oferta tienda por tienda y diseñar experiencias cada vez más personalizadas.
“Desde YPF trabajamos con una mirada integral que combina datos, creatividad y conocimiento del negocio para diseñar propuestas diferenciales, fortalecer la marca y acompañar el crecimiento de toda nuestra red”, destacó Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales.