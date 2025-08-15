YPF FULL vendió más de 20 millones de cafés en el primer semestre, un 15% más que en 2024

Entre enero y julio de 2025, YPF FULL registró un crecimiento del casi 15% en sus ventas de café frente al mismo período del año anterior, consolidándose como el favorito de los argentinos.

En esos siete meses, se vendieron 20.002.308 cafés , con un promedio diario de 97.700 unidades.

“En FULL trabajamos para ofrecer una propuesta de calidad cada vez más cercana a nuestros clientes. Queremos que nuestra oferta refleje la diversidad de la Argentina, por eso vamos a comenzar a incorporar productos regionales que representen la identidad y los sabores de cada rincón del país” , afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Además, desde YPF explicaron que la propuesta “trasciende el café, con resultados destacados en otros productos durante el mismo período: 29.316.448 medialunas, 4.585.619 hamburguesas -que la posicionan como la segunda en ventas a nivel nacional- y 2.021.036 alfajores Full, reflejando la diversidad y atractivo de su oferta”.

Este posicionamiento es posible gracias a una red de más de 1.114 tiendas en todo el país y al trabajo del Real Time Intelligence Center de Comercialización , que permite analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes.

A partir de estos datos, se puede optimizar la oferta tienda por tienda y diseñar experiencias cada vez más personalizadas.