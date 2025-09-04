Radio TV Valle Viejo
“Yo voto a LLA” fue tendencia digital a nivel mundial durante el acto de Milei en el cierre de campaña

El miércoles por la noche, mientras las luces del club Villa Ángela de Moreno se apagaban tras el acto encabezado por Javier Milei, las redes sociales volvieron a ser protagonistas. Según los registros de actividad en Twitter (hoy X), la consigna #YoVotoLLA surgió impulsada por el referente digital conocido como Gordo Dan y, en cuestión de horas, trepó hasta instalarse como tendencia número uno en Argentina y luego en el mundo.

La movilización digital empezó minutos después del acto, cuando Gordo Dan, figura clave en la estrategia comunicacional del oficialismo y colaborador de Santiago Caputo, convocó a la militancia con un mensaje directo: “Que #YoVotoLLA sea tendencia YA”. Esta consigna fue acompañada de una declaración con fuerte tono político: “Podrán gustarte más o menos las listas, podrá gustarte más alguna que otra medida o algún que otro personaje menor adentro del gobierno, pero jamás hay que soltarle la mano al presidente que destruyó la inflación en la Argentina, que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio, sacando a 12 millones de personas de la misma, entre ellos 2.5 millones de niños y que sigue solucionando el desastre que dejaron los kirchneristas”.

“Nada es más grande que eso. Nada está por encima del sueño de una Argentina grande y libre otra vez. Yo acá me mantengo firme hasta el final y apoyo a mi presidente para que pueda seguir llevando a cabo las reformas transformadoras de la Argentina y para que nunca más puedan volver los comunistas psicópatas que nos destruyeron”, agregó.

El operativo virtual coordinado por Santiago Caputo contó con la participación de otros referentes digitales del entorno libertario, como Agustín Romo y Macarena Alifraco. Uno de los datos salientes fue la aparición del nombre de Martín Menem entre quienes replicaron la tendencia, un gesto que fue interpretado como una señal de distensión en medio de la interna que sacude al oficialismo.

El éxito de #YoVotoLLA reveló, de todos modos, que, pese a nombres y movimientos internos, el “poder de fuego” digital sigue siendo una herramienta decisiva para la agenda y el clima político promovido por el gobierno de Javier Milei. Como muestran los registros, la maquinaria comunicacional demostró una vez más la capacidad de movilizar simpatizantes locales y proyectar consignas hasta convertirlas en fenómenos globales, según repetidos monitoreos de actividad digital durante la jornada.

Fuente: Infobae

