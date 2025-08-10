Ya son 76 las víctimas fatales confirmadas por fentanilo contaminado

Radio TV Valle Viejo
La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado suma víctimas fatales confirmadas a medida que avanza: el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó este domingo a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniaeRalstonia pickettii.

A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplakllevó tranquilidad y aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.

En una entrevista con Radio con vos admitió que la cantidad de personas que murieron como consecuencia de la administración de fentanilo infectado con estas bacterias ultrarresistentes probablemente se incremente en la medida que avancen con la investigación. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó el juez.

  • La UCR Catamarca avisó que echará a los afiliados que participen como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos

    La mesa ejecutiva del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido a la militancia y afiliados en el marco del convulsionado clima interno que enfrenta. El texto señala que “en vísperas de un nuevo proceso electoral, y ante versiones sobre la posible participación de afiliados radicales como candidatos de fuerzas políticas…

  • Catamarca: detienen a un joven por amenazar a una mujer en Valle Chico

    En la madrugada de hoy, a las 03:20, numerarios de la Seccional Décima Primera llegaron hasta un domicilio del Complejo Habitacional Valle Chico, donde aprehendieron a un joven de apellido Segura (23), quien habría intentado ingresar al domicilio de una mujer de 30 años, para luego amenazarla. Por lo sucedido, el supuesto autor del hecho fue trasladado a la…

  • Programa Autoconstrucción: se preparan 204 lotes para viviendas en Catamarca

    El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanización, lleva adelante la puesta a punto de 204 lotes con servicios, en el marco del programa de Autoconstrucción, para ser entregados a familias que construirán sus propias viviendas. Esta iniciativa promueve el acceso a la vivienda propia con acompañamiento técnico y materiales…

  • El presunto asesino serial de Jujuy habría matado a unas 40 personas más

    Matías Jurado, el asesino serial de Alto Comedero, Jujuy suma un historial delictivo marcado por robos agravados, amenazas y múltiples agresiones que lo han llevado a protagonizar violentos episodios dentro y fuera de prisión. Su pasado criminal y su conducta agresiva vuelven a estar bajo la lupa tras su reciente detención. Paralelamente, vecinos han comenzado…

  • Finalizaron las XVI Jornadas de Oncología y el V Congreso Cáncer en la Mujer

    Con la participación de más de 600 profesionales de la Salud, concluyeron este sábado las XVI Jornadas Interdisciplinarias de Oncología del Interior-SAC y el V Congreso Cáncer en la Mujer, llevadas adelante durante tres días en el Nodo Tecnológico de la Capital y con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso. Bajo la consigna “Cáncer en…