Ya están disponibles los padrones para las elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral exhibe desde hoy el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2025, en el cual figuran los datos de lugar y mesa de votación de aquellos ciudadanos habilitados para votar.

Para consultar el padrón definitivo se debe acceder a través de alguno de los siguientes sitios web: www.electoral.gob.ar y www.padron.gob.ar. Una vez en la página, el elector deberá introducir su número de documento, género, distrito de votación y completar el código verificador.

También se encuentra disponible el chatbot “Vot-A” en WhatsApp, un canal de comunicación destinado a resolver dudas sobre el proceso electoral, con el objetivo principal de brindar información veraz y dinámica, previniendo la desinformación entre los votantes.

Para acceder a “Vot-A” se debe escribir “Hola” al número +54 911 2455-4444 o ingresar a través del siguiente link https://wa.me/5491124554444. Una vez en contacto con el chatbot, se puede obtener información sobre el lugar de votación, Boleta Única de Papel (BUP), autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otros temas.

Es válido recordar que para votar en los comicios del 26 de octubre se debe presentar un ejemplar del documento igual o posterior al que figura en el padrón y que no es válido el DNI digital que se puede tener en el celular.