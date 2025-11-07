Radio TV Valle Viejo
Wachay, función especial en el marco de la Feria del Libro de Catamarca

Wachay, la obra teatral catamarqueña que formó parte de la temporada 2025 del Programa Produce en el País del Teatro Nacional Cervantes, presentará una función especial este sábado a las 11 hs en el Cine Teatro Catamarca, como parte de la programación de la 17º Feria del Libro de Catamarca.

Wachay, escrita y dirigida por Cecilia Salman, pone en escena un universo poético habitado por leyendas femeninas del monte —la Kakuy, la Telesita, el Alma Mula y la Sulay—, en una narrativa poderosa que reivindica la memoria, el territorio y los cuerpos que lo habitan. Incluso en un monte a punto de extinguirse, sobreviven los sonidos de animales y árboles. Allí, las leyendas construyen un refugio. Una comunidad para nacer, cuidarse y salvar lo que nos queda.…

La obra cuenta con la actuación de Lita Johana Aranda, Lucía Bolomo, Patricia Medina, Nadia Noce Romanutti y Sofía Sager Carreño. La música en vivo está a cargo de Francisco Santillán, quien también se encarga del diseño sonoro.

