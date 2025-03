“Vuelvo”: Horacio Rodríguez Larreta anunció su candidatura como legislador porteño por fuera del PRO

Horacio Rodríguez Larreta anunció este lunes su candidatura a legislador porteño y confirmó que competirá en las próximas elecciones con un espacio propio, fuera del PRO. Con críticas a la gestión de Jorge Macri y un claro distanciamiento de Mauricio Macri, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscará una banca en la Legislatura porteña el 18 de mayo.

“Vuelvo”, tituló la carta con la que oficializó su decisión. “Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis”, expresó en su mensaje.

Aunque aún no definió el nombre de su espacio político, deberá hacerlo en los próximos días, ya que este miércoles vence el plazo para la inscripción de las coaliciones que competirán en las elecciones locales de la Ciudad.

Distancia con el PRO y críticas a la gestión actual

Rodríguez Larreta relanzó su carrera política en agosto pasado con la creación del Movimiento al Desarrollo (MAD), un think tank enfocado en “el desarrollismo y la cooperación público-privada”. Desde entonces, recorrió distintos barrios porteños y profundizó sus críticas a la administración actual.

“La Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”, afirmó el ex jefe de Gobierno en una carta publicada en sus redes sociales.

En el mismo texto, sostuvo que “los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo” y cuestionó la falta de mantenimiento urbano. “La ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos”, apuntó. Además, hizo referencia a los problemas de seguridad y señaló a Jorge Macri por las fugas de presos en comisarías y alcaidías.

Internas en el PRO y alejamiento de Mauricio Macri

El ex mandatario porteño también profundizó sus diferencias con la conducción actual del PRO, partido del que sigue siendo afiliado pero al que cuestiona por haber perdido su identidad.

“Hoy no sé dónde está el PRO. Si no está en los valores que lo fundaron, yo voy a estar afuera. Hoy no está en esos valores. Si no está en los valores originales, en el respeto, no voy a estar ahí”, había advertido en declaraciones a A24.

Desde su derrota en la interna contra Patricia Bullrich, Larreta mantuvo un tenso vínculo con Mauricio Macri, el cual no logró recomponerse. En este contexto, se especuló con la posibilidad de que el PRO evalúe la expulsión de sus últimos candidatos presidenciales.

“Hubo algún que otro pedido, pero quedó ahí. No va a pasar nada de eso. De hecho, los dos ya están haciendo sus caminos y no participan de la vida interna del partido”, indicaron desde la sede nacional del PRO, en el barrio porteño de San Telmo.

Con esta decisión, Larreta se prepara para una nueva disputa electoral en la Ciudad, buscando diferenciarse del PRO y de su antiguo aliado político.