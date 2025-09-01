Vouchers Educativos: suspenden las validaciones mensuales

El Ministerio de Capital Humano informó que, a partir de 2025, se suspenderán las validaciones mensuales del programa Vouchers Educativos, una medida que busca asegurar la continuidad educativa de los estudiantes sin que los trámites administrativos interfieran en su ciclo lectivo. Esta decisión fue oficializada mediante la Resolución 1327/2025, que fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, y establece la suspensión de las validaciones mensuales del programa, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 del reglamento vigente.

El programa Vouchers Educativos fue implementado en 2024 a través de la Resolución 61/2024 y tiene como objetivo garantizar la permanencia de los estudiantes en instituciones educativas de gestión privada con al menos un 75% de financiamiento estatal. Para ello, el programa otorga ayudas económicas que se distribuyen en dos o tres cuotas mensuales. La decisión de suspender las validaciones mensuales responde a la necesidad de evitar la interrupción de la asistencia educativa de los estudiantes, especialmente en familias de bajos recursos que no superan los siete salarios mínimos.

¿Qué implica la suspensión de las validaciones?

La medida suspende la necesidad de validaciones mensuales que las instituciones educativas debían realizar para verificar que los beneficiarios cumplían con los requisitos establecidos. La suspensión de las validaciones garantiza que las familias no enfrenten barreras administrativas en el cierre del ciclo lectivo 2025, lo que podría poner en riesgo la asistencia de los estudiantes que dependen de esta ayuda para permanecer en la escuela.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, destacó que esta decisión busca proteger los derechos de los estudiantes, evitando que la burocracia y las dificultades administrativas interfieran con su educación. Según lo informado, las familias más vulnerables, aquellas cuyo ingreso no supera los siete salarios mínimos, son las principales beneficiarias de esta medida. Además, se asegura que los procedimientos administrativos no sean un obstáculo para las familias en situaciones económicas complejas.

Continuidad del programa y montos estimados

A pesar de la suspensión de las validaciones mensuales, el programa Vouchers Educativos continuará vigente durante todo el año 2025. ANSES confirmó que los beneficiarios seguirán recibiendo los subsidios durante el mes de agosto de 2025, con un monto estimado cercano a los $20.000 por estudiante. Esta cifra corresponde a la cuota de julio 2025 y se prevé que se efectúe durante la segunda semana de agosto, aunque aún no se ha oficializado la fecha exacta de pago.

Los Vouchers Educativos cubrirán hasta el 50% del valor mensual de la matrícula en las escuelas con financiamiento público, y el pago se realizará de forma directa a la cuenta bancaria del adulto responsable. El monto final dependerá del nivel educativo del alumno y del porcentaje de subsidio estatal que reciba la institución educativa.

Objetivo de la medida

La medida de suspender las validaciones mensuales tiene como objetivo central proteger la trayectoria educativa de los estudiantes y asegurar que las familias no enfrenten dificultades adicionales para mantener a sus hijos en la escuela. Con esta suspensión, se busca que los alumnos no se vean afectados por interrupciones en su asistencia debido a trámites burocráticos, lo que garantiza una mayor estabilidad y continuidad en su proceso educativo.